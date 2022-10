Primeras palabras del nuevo arzobispo de Valencia: "Es una responsabilidad que nunca hubiera imaginado"

Enrique Benavent ha sido nombrado este lunes, 10 de octubre, nuevo arzobispo de Valencia y en el día de este nombramiento ha querido saludar con una carta a los fieles de su anterior diócesis, la de Tortosa y también enviar un mensaje a los feligreses de su nueva diócesis.

En este día, Benavent quiere compartir con los feligreses de Tortosa tres sentimientos que le invaden. En primer lugar, “un sentimiento de gratitud”: “GRACIAS por todo lo que he recibido de todos vosotros a lo largo de este tiempo en que he sido obispo de esta diócesis. Gracias a los sacerdotes por el testimonio de fidelidad y de amor al sacerdocio que he visto en vosotros; por vuestra entrega generosa e incansable a las comunidades cristianas de la diócesis, muchas de ellas pequeñas en número de habitantes, pero todas ricas en vida cristiana; por el esfuerzo que hacéis en cuidar vuestra vida sacerdotal y la comunión presbiteral y que se manifiesta en los encuentros mensuales de formación, de retiros o de celebraciones que tenemos a lo largo del curso; por el trabajo para anunciar el evangelio a todos y que se percibe en la catequesis y otras actividades que dan de vida a nuestras parroquias”.

Después de haber dado las gracias también a los consagrados y consagradas, a los laicos y a todos los cristianos sencillos “que con vuestra oración y participación en la Eucaristía sostenéis la vida de la diócesis”, Benavent ha pedido también perdón “por si en algún momento no he tenido actitud de auténtica escucha, si no he sabido comprender a alguien, si no me he comportado como un pastor que ama a sus ovejas […] he actuado buscando el bien de esta diócesis a la que amo profundamente, pero a veces nos fallan las formas o perdemos la paciencia. Todos tenemos limitaciones”.

Por último, Benavent ha invitado a no perder la esperanza: “Los tiempos no son fáciles, pero aquí he visto mucha vida cristiana, mucho compromiso, muchas personas que aman al Señor y a la Iglesia […] la diócesis de Tortosa es una gran diócesis, porque lo que hace grande a la Iglesia es la entrega de los cristianos a nuestra misión y lo que la hace crecer es que nosotros nos creamos y vivamos aquello que anunciamos”.

Las palabras de Enrique Benavent a sus nuevos feligreses en Valencia



El nuevo arzobispo de Valencia también ha enviado una carta a sus nuevos feligreses. En primer lugar ha manifestado su “más sincera gratitud” al Santo Padre “por el gesto de confianza hacia mi persona que supone haberme nombrado arzobispo de Valencia”.

Benavent ha asegurado que “ser arzobispo de la archidiócesis en la que nací a la fe, en cuyo seminario me formé […] es una responsabilidad que nunca hubiera imaginado. Nunca podré devolverle todo lo que he recibido de ella. Cuando mayor ese el encargo, más pequeño y necesitado de la oración de la Iglesia me siento”. El nuevo arzobispo de Valencia ha querido dedicar unas palabras a Antonio Cañizares que, “con una dedicación admirable, ha servido y se ha entregado por nuestra archidiócesis durante estos últimos ocho años. La sencillez de su persona y de su vida, y su donación total nos han edificado a todos”.

De una manera especial, Benavent ha recordado “a todos aquellos que están pasando momentos difíciles por enfermedad, falta de trabajo, soledad; también a los que habiendo nacido en otros países habéis venido a nuestras tierras buscando una vida más digna o, simplemente para salvar la vuestra y la de vuestras familias”.

“Nuestra archidiócesis de València es rica en historia, en cultura y en tradiciones que han nacido de la fe y aún hoy ayudan a que esta se mantenga viva entre nosotros. Pero sobre todo es rica porque Dios nos ha regalado el don de la santidad: desde los inicios de la presencia del cristianismo en nuestras tierras, marcados por el martirio del diácono Vicente, hasta la actualidad, Dios nos ha concedido abundantes santos que han nacido en nuestras tierras o han vivido entre nosotros”, ha asegurado el nuevo arzobispo.