Presentado el libro ‘Vivir como si Dios existiera’: “Necesitamos personas con una fe iluminada y vivida”

El Aula Magna de la Universidad CEU San Pablo ha acogido la presentación del libro: ‘Vivir como si Dios existiera. Una propuesta para Europa’, una cuidada selección de textos del Papa Benedicto XVI realizada por el profesor de Ética Empresarial del IESE, Ricardo Calleja, y con el que se inaugura la colección ‘Pensar Europa’ que la editorial Encuentro lanza en colaboración con el Real Instituto de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo.

En la presentación han participado el obispo auxiliar de la archidiócesis de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino; el poeta y ensayista español, Jon Juaristi; el profesor de Ética Empresarial del IESE, Ricardo Calleja; el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), Alfonso Bullón de Mendoza, y el presidente del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos, Jaime Mayor Oreja. El libro saca a la luz la policromía intelectual de Benedicto XVI en su diálogo con la sociedad europea, herida de una profunda crisis identitaria. Ratzinger abre caminos para todos aquellos que se pregunten si Dios puede ser un fundamento razonable y conveniente para nuestra convivencia humana.

“Fe iluminada y vivida”

El obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, ha mostrado la importancia de la lectura de este libro porque lo que necesitamos más que nunca son personas con una “fe iluminada y vivida”. Recordó un discurso de Benedicto XVI en el Bundestag alemán en el que parafraseó a San Agustín señalando que “un político debe buscar el éxito, pero debe estar subordinado a la justicia. Ya que el éxito puede ser una tentación. Quita el derecho y entonces qué diferencia al estado de una banda de ladrones”.

“Ofrecer luz en momentos de oscuridad”

Mayor Oreja señaló que “en Europa estamos viviendo como si Dios no existiera”, lo que lleva a perder criterio y es algo que irremediablemente lleva “al fin de la libertad”. Advirtió que existe un “sentimiento de derrota” que se ha apoderado de sociedad y que nos lleva a aceptar que nuestra fe debe encerrarse en la intimidad. Por eso, añadió, esta nueva colección, que empieza con este libro, tiene como objetivo “ofrecer luz en momentos de oscuridad”. En esta línea, animó a los asistentes a “alejarse y rechazar el silencio”, el aliado principal de este ‘nuevo orden social’, al que se refirió como “desorden social”.

Jon Juaristi, que calificó este libro como “muy oportuno”, señaló que las palabras de Benedicto XVI “deben de ser monumentos perennes de la cultura europea, ya que es el Papa más intelectual de los últimos tiempos; un hombre preocupado profundamente por la teología y la filosofía”.

Durante su intervención, Calleja rememoró la visita de Benedicto XVI a Inglaterra y las palabras del primer ministro, David Cameron, muy agradecido al Papa indicándole que su Santidad había conseguido que ese país se siente a pensar. Y esta es la finalidad de este libro, ha añadido, “que la gente se siente a pensar sobre el pensamiento cristiano".

Este libro reúne textos de Benedicto XVI en torno a un hilo conductor: su gran apuesta —a los creyentes y a los no creyentes— de vivir y organizar nuestra convivencia 'como si Dios existiera'. Ricardo Calleja plantea en el volumen que nuestro mundo —y Europa en particular— sería mucho más razonable, justo y humano si partiéramos de esa hipótesis, en vez de partir de la presunción contraria: la de que sería mejor vivir 'como si Dios no existiera', por respeto a la autonomía de cada uno y al pluralismo. El propósito de este libro no es otro que hacer pensar, tomando en serio lo que aporta el anuncio cristiano y su riquísima tradición intelectual. En concreto, se trata de hacer pensar sobre el fundamento y el futuro de la cultura europea.