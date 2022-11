De policía a sintecho: el impactante testimonio del colombiano Edduar León

En poco tiempo pasó de ser policía a verse en la calle, sin nada y en un país extranjero. Edduar León es natural de Colombia y después de una carrera de 20 años como agente de la autoridad, le llegó la jubilación. Pero hubo algo con lo que no contaba. Y es que después de denunciar casos de corrupción y tener que sufrir persecución laboral por ello, sus problemas no terminaron. De hecho, se multiplicaron hasta transformarse en amenazas de muerte que le obligaron a dejar su país. Un 24 de diciembre de 2021 cogió un avión rumbo a España, donde aterrizó el día de Navidad.

En el programa de TRECE 'ECCLESIA' ha contado con motivo de la Jornada mundial de los Pobres que un amigo le recogió y le llevó consigo a Talavera de la Reina, para participar en un proyecto deportivo que le cayó como agua del cielo, dada su formación como entrenador y director de fútbol en Colombia y en México. Pero no todo salió como esperaba. “Le entregué un dinero, pero el equipo no estaba federado. A los dos meses terminó todo y me quedé en la calle”. Edduar se encontró en una situación en la que nunca antes se había visto. “Fue difícil, un momento de desolación, tristeza… No sabía qué hacer, toqué puertas, iglesias… y Cáritas me echó una mano en ese momento”. Desde la organización, le ayudaron en la parte emocional y psicológica, y le acompañaron con grupos interdisciplinares, ante la depresión en la que cayó. Luego le derivarían a otras entidades, a través de las cuales consiguió una plaza de acogida en Madrid.

Ahora, menos de dos meses después de esta oportunidad, ha conseguido ser entrenador de fútbol para ciegos, con una licencia federada, en un equipo de jóvenes adultos. Pasó de ser ayudado, a ayudar a estas personas con una condición física muy concreta. “Para mí es un milagro que la federación de fútbol 5 para ciegos contactase conmigo”, ha contado a las cámaras de TRECE. Ahora ha tenido que adaptarse y conocer todas las reglas, secretos y claves de esta variante del deporte rey. “He tenido que aprender el manejo, la orientación, la parte emocional o cómo debo hablarles. Me están dejando una enseñanza y una huella imborrable”. Edduar describe esta nueva experiencia como “una sensación muy chévere”.

“Cuando pasan este tipo de cosas, no hay que bajar la cabeza. Siempre hay una esperanza. Solo toca tener fe, creer y tocar puertas, porque este es un país maravilloso donde hay muchas personas que te ayudan”. Es el mejor consejo de este pichichi contra la pobreza, que sueña con dar el salto a un equipo profesional de nuestro país.