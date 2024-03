El poema de 'La imagen del Nazareno' ya tiene música: "Cada uno de nosotros somos ese imaginero"

Ignacio Cabello tiene 27 años y es músico.Ha compuesto la música del poema de 'La imagen del Nazareno' , aunque su nombre original es “La imagen equivocada”y ha venido hasta el plató de'ECCLESIA al día' para enseñarnos el resultado final de su composición. Nos cuenta que aunque mucha gente piensa que el poema pertenece a la poetisa chilenade la primera mitad del s.XX Gabriela Mistral, su verdadera autoría pertenece al sacerdote marianista de 90 años, que pasó 25 en Guatemala, Martín Valmaseda.

Música para 'La imagen del Nazareno'



El poema, tal y como apunta Ignacio, es una llamada muy al 'estilo Papa Francisco' y nos invita a buscar a Cristo en las personas que sufren a nuestro alrdedor y la gente maltratada y no en los Nazarenos de yeso y que procesionan por las calles.

Ignacio vive la fe con los vulnerables en la "Asociación bocatas", y desde los 16 años acude a la Cañada Real de Madrid para cenar con los drogadictos y compartir un rato con ellos. Nos cuenta que la primera “chispa” que le vino a la cabeza para comenzar un proyecto así fue un Lunes Santo de 2022 en el Camino de Santiago. "Salió la banda para hacer el ensayo general y se me ocurrió que al poema le podía poner musica. Más tarde se me perdió el movil y perdí la musica, pero ordenando las carpetas del ordenador la volví a encontrar y de esta forma retomé el proyecto". Además, añadía que "Mi hermano, que si es músico profesional, me ayudó mucho a arreglarla musicalmente.

"Un Cristo para bajarlo de la cruz y del tormento"

"La música es parte de la cultura popular y da mucha alegría que sean jóvenes quienes recuperen obras así. La tradición es increíble que se transmita y los nuevos la actualizan", apuntaba la periodista María Serrano durante la tertulia. Ignacio la llama como una “antisaeta" y embarcarse en esta idea le ha supuesto"una distracción de los quehaceres y responsabilidades de uno”. “Siempre he tenido el tema de componer presente pero nunca me ha gustado lo que componía"

Además, Ignacio nos ha explicado de qué trata este poema "Una conversación entre un imaginero, que realiza estatuas religiosasy un cliente que se acerca a la tienda. El imaginero le ofrece los nazarernos que él tiene, y el cliente le responde que no quiere a un Cristo para llevarlo en un paso sino para arroparlo, para bajarlo de la cruz y del tormento".

Nos cuenta el compositor que él entiende el poema "En el sentido de que cada uno de nosotros somos este imaginero, creadores cristianos de esa obra y le preguntamos a Cristo qué imagen quiere. El Señor nos responde que él quiere una imagen de un Jesús hombre sufriendo. Es ahí cuando uno da el paso de darse cuenta de que la clave es estar junto a la cruz de los que sufren".