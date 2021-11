Plantarán 16.500 árboles en el Monte de la Abadía del Sacromonte

El arzobispo de Granada , Mond. Javier Martínez , ha firmado un convenio con la Fundación Plant for the Planet , para la reforestación de parte del Monte de la Abadía del Sacromonte . Esta actuación consistirá en la plantación de 16.500 árboles (pinos, encinas, enebros y acebuches) en una superficie de 26,43 hectáreas.

Con esta plantación se pretende incrementar la diversidad y belleza de la masa forestal de la Abadía, compensar la emisión de CO2 y contribuir a un medio ambiente de mayor calidad para Granada desde su entorno periférico. Además, tendrá efectos muy positivos en la lucha contra la erosión de algunas partes del Monte de la Abadía, cuyo suelo ha perdido mucha calidad en las últimas décadas.

Este proyecto se realizará siguiendo las directrices de los Servicios Forestales de la Junta de Andalucía y será registrado en el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) dentro de los planes de compensación de emisiones de CO2.

El Proyecto de repoblación forestal ha sido diseñado por ingenieros de la Fundación Plant for the Planet y supervisado por ingenieros de la Fundación Abadía del Sacromonte, que gestiona la recuperación del conjunto de la Abadía. La plantación tendrá lugar antes de finalizar 2021. La financiación de la actuación correrá a cargo de la Fundación Plant for the Planet.

Durante el acto de firma del Convenio, el Arzobispo de Granada manifestó su satisfacción por esta iniciativa y señaló que contribuirá a la revitalización completa de la Abadía. Además, responde a la preocupación que la Iglesia tiene por el cuidado de la Creación, un asunto esencial para la Iglesia y para la humanidad y que el papa Francisco ha subrayado de modo especial desde el inicio de su pontificado.

La Fundación Plant for the Planet nació en 2007 en Alemania con el objetivo de plantar un billón de árboles en todo el mundo. En Granada está colaborando con el proyecto del Anillo Verde, para lo cual ha llegado ya a acuerdos con el Ayuntamiento de la ciudad.

(Archidiócesis de Granada)