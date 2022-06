La Pastoral Penitenciaria se reunirá a nivel nacional en octubre: "Otro cumplimiento de pena es posible"

La Pastoral penitenciaria ha convocado el X Congreso Nacional de esta Pastoral para el próximo mes de octubre. Será en El Escorial (Madrid) del 21 al 23 de octubre con el tema, “Otro cumplimiento de pena es posible”.

Después de un año de espera, al tener que retrasar su celebración con motivo de la pandemia, este Congreso será un momento para que todos los implicados en la Pastoral penitenciaria se vuelvan a encontrar. Y juntos, aprender, escuchar, acoger y reflexionar.

El Congreso se ha estructurado en torno a las tres áreas de la Pastoral penitenciaria. En cada Jornada la ponencia marco y la mesa redonda serán sobre el tema del Congreso, pero desde la visión del área religiosa, social y jurídica. Intervendrán especialistas que con sus aportaciones ayuden a avanzar en el trabajo que se realiza en cada uno de estos campos.

En torno a las tres áreas de la Pastoral penitenciaria: religiosa, social y jurídica

La visión del área religiosa se abordará el primer día del Congreso, el viernes 21 de octubre. Ofrecerá la ponencia marco el presidente de la Conferencia Episcopal Española, cardenal Juan José Omella. En la mesa redonda intervendrán José Luis Segovia Bernabé, vicario episcopal de Pastoral Social e Innovación de la diócesis de Madrid; Carmen Martínez de Toda Terrero, hija de la Caridad, coordinadora del trabajo social en Talavera de la Reina (Toledo); y Francisco Javier Sánchez González, capellán de Navalcarnero (Madrid). Además se presentará una experiencia de trabajo en beneficio de la comunidad (TBC).

Mercedes Gallizo Llamas, presidenta de SIEPSE y exsecretaria general de Instituciones Penitenciarias, presentará la ponencia marco del sábado 22, dedicada a la visión del área social. En la mesa redonda se sentarán la directora general de la Fundación Integra, Ana Muñoz de Dios; el director de la Fundación Cesal, Pablo Llano Torres; y la subdirectora general de Medio Abierto y de Penas y Medidas Alternativas, Guadalupe Rivera González.

La tercera sesión del Congreso, el domingo 23, se centrará en el área jurídica, con una ponencia marco a cargo de Manuela Carmena Castrillo, que fue Juez de Vigilancia Penitenciaria y ex alcaldesa de Madrid. Participarán en la mesa redonda el coordinador del Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) penitenciario de Madrid, Carlos García Castaño; el especialista en Mediación general, penal y familiar, Pepe Castilla; y el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social de Instituciones Penitenciarias, Ángel Vicente Cuenca.

Fernando García, obispo de Mondoñedo-Ferrol: "La prisión no es la única forma de cumplir una pena"



Fernando García Cadiñanos, obispo de Mondoñedo-Ferrol y responsable de la Pastoral Penitenciaria, en una carta dirigida a los capellanes, delegados diocesanos y amigos de la Pastoral Penitenciaria, afirmó que "la pandemia nos ha enseñado mucho, y en el mundo de las prisiones nos ha dicho que “Otro cumplimiento de pena es posible”.

"En los meses de confinamiento muchos presos salieron en tercer grado, otros no ingresaron en prisión, y siguieron cumpliendo condena en libertad…¡y no hubo más delitos!. Lo cual quiere decir que la prisión no es la única forma de cumplir una pena y de pagar un error". Monseñor García cree que el título del Congreso "no es una utopía, sino un camino que está abierto" y por tanto "como Iglesia apostamos por otro tipo de cumplimiento, que lleve al penado, que sigue siendo persona, a no desvincularse con la sociedad".