El Papa sorprende a ‘Hakuna’ y participa en su Hora Santa: “No dijo nada y a la vez lo decía todo”

Hakuna All Meeting, es el encuentro anual de Hakuna que se viene celebrando en Roma desde hace cuatro años y que se ha celebrado del 28 al 30 de octubre. El congreso ha estado conformado por distintos testimonios de jóvenes y la celebración de una Hora Santa en la que han recibido una visita muy especial: la del Papa Francisco. ECCLESIA ha podido hablar con Macarena Gómez, una de las integrantes del grupo español de Hakuna, quien ha destacado que fue un momento “único y muy especial”.

El #Papa ha compartido un rato de oración junto al grupo #Hakuna en la Basílica de San Pedro.

Los jóvenes le habían invitado a rezar.

En la tarde del sábado y desde su silla de ruedas participó en la “Hora Santa”.

Estuvo rezando mientras escuchaba las canciones de @be_hakunapic.twitter.com/QbnJy7acpu — Eva Fernández (@evaenlaradio) October 30, 2022

No es la primera vez que el Santo Padre acude a este evento, ya que la primera vez que se celebró también participó en la Hora Santa, algo que marcó mucho a todos los que participaron en esa edición. Gómez indica que “para muchos de nosotros fue el primer contacto que tuvimos con Hakuna y fue algo muy especial”.

El único año en el que no se celebró este encuentro fue el del parón obligado por la pandemia de covid-19. Los encuentros tienen varios focos y se versa sobre distintos temas. Este año el tema central del congreso han sido los carismas en general y se ha contado con la presencia de Luigino Bruni, quien ha escrito recientemente un libro que se titula ‘Lógica carismática’. Esto ha servido para aportar formación a los participantes en el encuentro.

La hora santa en el Vaticano con el Papa

Gómez confiesa que “no sabíamos lo que iba pasar, igual que cada año. Al final el Santo Padre tiene una agenda muy apretada y no siempre puede dedicar un ratito a presentarse y a estar con nosotros en este encuentro. Todos estábamos expectantes. Nos dedicamos a preparar el altar y la decoración y el coro se estaba colocando y pensábamos que el Papa no iba a aparecer”.

“No dijo nada y a la vez lo decía todo”

“De repente Francisco apareció de la nada, como muy de sorpresa y hasta los propios miembros de seguridad del Vaticano decían que tampoco era algo esperado para ellos y que no era algo que estuviera programado. Fue muy llamativo porque fue muy sencillo, tal y como él es, sin querer ser el centro de atención. No dijo nada y a la vez lo decía todo. No fue necesario ni un discurso, ni una palabra. Estaba allí sentado, y lo único que hizo fue acompañarnos un rato en la oración”.

“Fue una lección en todos los sentidos”

La integrante de Hakuna explica que “con eso vimos que lo importante era que estábamos rezando a Dios en la Eucaristía con nuestras canciones. Eso no quita que sea de agradecer que el Papa tenga la deferencia de venir con nosotros. Allí éramos todos uno y éramos todos iguales. Fue una lección en todos los sentidos, de humildad, de sencillez y de oración”.