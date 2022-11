Paloma Suárez: “Nuestro mensaje cristiano es el de siempre, pero con lenguaje aplicado a los nuevos tiempos”

Este fin de semana Granada ha acogido el III Congreso andaluz de profesores de Religión Católica bajo el lema “Una asignatura para el siglo XXI”. La delegada de Enseñanza de la archidiócesis de Granada, Paloma Suárez, ha indicado que “el Congreso tiene un triple objetivo: revitalizar la identidad y misión del profesor de Religión en nuestra región, puesto que es una tarea principal y muy importante para todos nosotros. Otro objetivo es fomentar la comunión entre todos los agentes y los profesores que llevamos a cabo esta labor educativa, puesto que consideramos que es muy la comunión, es una parte importantísima dentro de nuestra vida eclesial.

“Nuestro mensaje cristiano es el de siempre, pero con un lenguaje aplicado a los nuevos tiempos” https://t.co/YZmYYnJv6xpic.twitter.com/xT4BZkD4De — Diócesis de Granada (@Archigranada) November 21, 2022

Suárez ha expresado en una entrevista concedida al programa El Espejo de COPE, que se proponen “poner de manifiesto cómo la asignatura de Religión entra en la nueva Ley educativa. Hay tres grandes ponencias: sobre identidad y misión; educar para la esperanza en el enjambre digital; y la religión dentro de un sistema mundo global. También hay varios paneles con profesores de Religión, de Andalucía en su mayoría, expertos en el mundo digital. Los paneles son muy interesantes, porque hablan de las situaciones de aprendizaje y la clase de Religión, las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza religiosa escolar; gamificación, juegos aplicados a la Religión, etc. Se pretende poner de manifiesto la actualidad tanto en la metodología como en la educación integral que es lo fundamental también para nosotros”.

Son 25 años los que lleva al cargo de la delegación de Enseñanza y a lo largo de ese tiempo se ha llevado a cabo una evolución de la asignatura. Ante esto explica que “el profesorado de Religión para mi es un ejemplo de verdad en la innovación, en la puesta a punto en su formación. Realmente, los profesores se van “reciclando” continuamente, en cuanto a la forma, a la metodología. Pero, bien sabemos, que en nuestro mensaje cristiano es el de siempre, pero con un lenguaje aplicado a los nuevos tiempos. Claro que se ha innovado en la forma de impartir la clase, su metodología, en todo esto que está claro que tenemos que estar junto con los demás profesionales, tenemos que tener esta puesta al día”.

“El cristianismo ofrece una visión integral de la persona”

“Tenemos una ventaja y es el contenido de nuestro mensaje. Sabemos que el cristianismo ofrece una visión integral de la persona. Ahora se habla mucho de competencias. Y justamente el cristianismo nos hace competentes para muchas cosas, no sólo para reducir la práctica a una competencia, o el saber a una competencia, sino que nos abre a una dimensión espiritual y trascedente de la persona. En este sentido, siendo todo nuevo, al mismo tiempo nos sigue presentando la Verdad de lo que es nuestro Padre celestial que es Dios y cómo fundamenta y trasciende la Historia ante todo. Ciertamente, lo que nos ayuda sobre todo es a construir este mundo dentro de una convivencia en paz y de una convivencia siempre abierta al prójimo”.

Dificultades para los profesores de Religión

Sobre el camino que tiene por delante la asignatura de Religión en el currículum escolar expone que ”tenemos siempre grandes dificultades en este sentido puesto que en este momento según la nueva Ley, la LOMLOE, se puede cursar la asignatura de Religión o atención educativa, pero no tiene un valor académico a becas, a nota media, etc. Esto es una dificultad para el profesorado de Religión, puesto que él imparte su materia con su metodología, con su evaluación. Ahí el profesor tiene que exponer la asignatura de forma muy atractiva, para que el alumno pueda aprender de una manera didáctica y atractiva. Porque, realmente, a estos niveles académicos en comparación con una atención educativa que no reúne en algunos momentos un currículum determinado el profesor de Religión está en situación de desventaja en este sentido, y esto puede hacer que los alumnos se decanten más por esta otra área que por una atención educativa que no es curricular”.