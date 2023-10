OMP reconoce la gran labor de los misioneros Primitiva Vela y Xavier Ilundain: "Ejemplo de entrega"

Obras Misionales Pontificias ha celebrado este viernes, 20 de octubre, la segunda edición de los premios misioneros. Estos galardones, con el nombre de dos de los fundadores de la institución – “Beata Pauline Jaricot” y “Beato Paolo Manna” -, reconocieron a los misioneros Primi Vela y Xavier Ilundain. Los premios se han celebrado en el Espacio All In One Caixabank, en la plaza de Colón en Madrid.

José María Calderón, director nacional de OMP, ha sido el encargado de inaugurar el acto, explicando a los presentes el galardón que se entregaban: "Es un cangrejo con una cruz. Queríamos hacer referencia a cuando San Francisco Javier, patrono de las misiones, lanzó un crucifijo al mar para que se calmara. Cuando amainó la tempestad y consiguieron llegar a la playa, un cangrejo salió del mar con la cruz y se la entregó al santo".

La primera premiada de la mañana ha sido la Hermana Primi Vela, de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. En mayo del año 1972 llegó como misionera a la India, donde lleva ya más de 50 años sirviendo a los más necesitados.

En 1981 fue destinada al Estado de Maharashtra, en cuya capital, Mumbai, continuó con los proyectos de educación, alimentación y asistencia a familias vulnerables. Uno de estos trabajos consiste en sacar a niñas de la calle y del trabajo infantil a través del Proyecto Ankur. Es un orfanato situado en Mumbai en el que más de 200 niñas entre los 2 y los 16 años pueden tener lo necesario para desarrollarse correctamente.

Primi Vela no ha podido asistir presencialmente al acto. El premio lo ha recogido en su nombre la hermana Gracy, compañera de Primi, que la ha descrito como "un segundo San Francisco de Javier". Ha contado que la conoció cuando tenía tan solo 15 años, y que desde entonces ha admirado su entrega y amor por los más pobres: "La admiro y valoro como mentora social en nuestra tierra".



El premio lo ha entregado Bernardito Auza, nuncio apostólico en España y Andorra. En su intervención ha destacado que estos premios son una prueba de la labor impagable de los misioneros: "Estos premios son una prueba de la confianza que los misioneros tienen en el Señor. Decía Santa Teresita del Niño Jesús que la confianza, y solo la confianza, nos llevan al amor".

El otro galardonado ha sido Xavier Ilundain. Es sacerdote jesuita y ha dedicado su vida a la animación misionera entre los más pequeños. Fue uno de los principales impulsores de la revista Gesto y el fundador de la iniciativa Sembradores de Estrellas, donde los más pequeños felicitan la navidad de parte de los misioneros. Lo hacen regalando pegatinas en la calle. Esta idea nació en 1977 en Madrid, con la idea de enseñar a los niños a dar sin recibir nada a cambio.



Xavier no ha podido asistir a recoger el premio debido a un positivo en coronavirus. Ha sido su hermana Mariví quien, visiblemente emocionada, ha subido a recibir el premio. Ha querido explicar la importancia de Sembradores de Estrellas a los presentes, destacando la importancia de que los niños diesen las estrellas sin recibir nada a cambio: "Los niños tenían que comprar las estrellas con sus ahorros, y tenían prohibido recibir aguinaldo por ellas. Se ponían en todas las entradas de Metro, para que nadie se quedase sin su estrella".