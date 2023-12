Omella, en TRECE: "Nos gusta la transparencia, decimos lo que recibimos y en qué lo gastamos"

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, ha agradecido en 'TRECE AL DÍA' a todos aquellos que han colaborado en el que aumenten en más de 200.000 personas la X asignada a la Iglesia Católica, lo que a su juicio pone de manifiesto que “agradecen la labor que hace la Iglesia” y que, remarca Omella, “se contabiliza por voto” y no a través “de una encuesta”.

“Hay que dar las gracias, nos gusta vivir la transparencia, lo que recibimos lo contabilizamos y decimos en qué lo gastamos”, ha proclamado el también arzobispo de Barcelona durante la presentación de la Memoria de Actividades de la Iglesia que se ha celebrado en la Fundación Pablo VI en la tarde de este martes, 19 de diciembre.

El presidente del episcopado ha reivindicado la labor que desempeña la Iglesia en los ámbitos de la vida espiritual, en la formación y la caridad con los pobres tanto de España como del Tercer Mundo “con toda humildad y orgullo sano”.

En este sentido, Omella ha recordado que vivimos en un mundo lleno de pobrezas, no solo la material que afecta a quienes “no tienen casa o comida y eso vital”, sino también la cultural y espiritual: “La pobreza espiritual es el perder la esperanza y en esto nos incide la Iglesia dando esperanza a través de la fe. Estamos trabajando para ir a un mundo mejor en la que Dios nos espera y eso da esperanza. Yo sé que todo no acaba en una tumba, tengo unos amigos, familiares y a Dios que me espera y esto da la esperanza que hace falta en el mundo”, ha sostenido.

Ante la inminente llegada de la Navidad, ha explicado que fue un nacimiento que cambió la historia desde la fragilidad de una familia que emigró de Nazaret a Belén para vivir en una cueva de pastores: “Son los pastores los primeros en recibir la ternura de Dios. Ese niño frágil nos cambió la historia y cuando nos encontramos sirviendo a los más frágiles sacamos lo mejor que tenemos, nos volvemos más humanitarios. Ojala la sociedad, más que mirar al rico mire al pobre como pide el Papa Francisco, porque en el pobre encontramos a Dios, la esperanza y a nosotros mismos”, ha señalado el cardenal Omella en 'TRECE AL DÍA'.