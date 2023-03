Omella advierte que "son tiempos difíciles": "En España hay unos niveles de pobreza sin precedentes"

El arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, ha afirmado que "son tiempos difíciles", entre otras cosas porque después de tres crisis sociales en España hay "unos niveles de pobreza muy elevados, sin precedentes".

En su carta dominical de este domingo, titulada 'La limosna en tiempos difíciles', el presidente de los obispos españoles ha advertido de que habla "de unas décadas inestables con muchos claroscuros que han dibujado un presente gris y proyectan un futuro complicado, si no lo remediamos".

Más de trece millones de personas se encuentran en situación de exclusión social

"Son tiempos difíciles. La gran crisis financiera iniciada en 2008 puso de manifiesto las debilidades de nuestro modelo socioeconómico y nuestro pecado. Se produjo un aumento de la pobreza y de la desigualdad, que se ha intensificado con la crisis de la covid en 2020 y, posteriormente, con el aumento de precios de productos de primera necesidad, a raíz de la guerra en Ucrania", ha resumido el arzobispo.

Omella ha recordado que en el conjunto de España, según datos del Instituto Nacional de Estadística, más de trece millones de personas se encuentran en situación de exclusión social y que en la archidiócesis de Barcelona "la evolución de las cifras es alarmante: pasó de 585.000 personas, en el año 2018, a 885.000, en 2021".

Más de 92.000 personas durante el año 2021 atendidas en Cáritas

Tras recordar que Cáritas acoge a muchas personas que no pueden hacer frente a esta situación, el cardenal ha dicho que ve "con tristeza e impotencia cómo malviven" y ha subrayado que en la archidiócesis de Barcelona han atendido más de 92.000 personas durante el año 2021. "Un porcentaje elevado de ellas han tenido que cambiar de domicilio por cuestiones económicas", ha remarcado.

Según el cardenal Omella, "es necesario tomar conciencia de la angustia y del sufrimiento que supone no poder llegar a final de mes y no poder cubrir los gastos básicos. Por ejemplo, muchas personas no pueden alimentarse debidamente con productos nutritivos de calidad". "Cuando los ingresos mínimos no pueden cubrir las necesidades más básicas de una persona o familia con niños – ha agregado -, todos deberíamos hacer algo. No debemos desviar la mirada hacia otro lado. De hecho, todos estamos expuestos a tener que empezar de nuevo".

El llamamiento del cardenal Omella

Por este motivo, Omella ha hecho un llamamiento para que, "ante las escandalosas cifras de pobreza, reaccionemos y dejémonos afectar. Ahora que estamos en tiempo de Cuaresma, no olvidemos la limosna, un gesto de amor al prójimo que nos acerca a Dios". "Abramos los ojos para ver la realidad que nos rodea y abramos los corazones a quienes sufren las desigualdades e injusticias sociales. Nuestra generosidad de corazón será consuelo y esperanza para muchos", ha concluido el cardenal Omella.