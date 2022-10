O’Malley reflexiona sobre la oración en las jornadas de Teología de la UPSA: "Nos da razón de nuestra vida"

El arzobispo de Boston, cardenal Seán Patrick O’Malley (Ohio, EE.UU., 1944), ha participado esta mañana en las LIV Jornadas de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), en las que ha pronunciado una conferencia titulada ‘Orar en un mundo que sufre’. Monseñor O’Malley ha compartido su experiencia vital y de servicio eclesial con los más de 150 participantes en las Jornadas.

Antes de la conferencia, el cardenal ha firmado en el Libro de Honor de la Universidad, en un acto en el que ha estado acompañado por el Gran Canciller de la UPSA, el obispo de Ciudad Rodrigo y de Salamanca, monseñor José Luis Retana, y la rectora, Mirian Cortés Diéguez.

En su ponencia, el cardenal Seán Patrick O’Malley, acompañado por el decano de Teología, Francisco García, y el coordinador de las jornadas, Miguel Anxo Pena, ha compartido experiencias de su compromiso en defensa de la vida. Miembro de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos, monseñor O’Malley ha reclamado los beneficios de la oración, a pesar de los avances científicos.

“En un mundo en el que la ciencia parece que ha hecho desaparecer la espiritualidad y la transcendencia, la oración, sin embargo, nos da razón de nuestra vida y llena de significado el dolor, el sufrimiento y la muerte. Desde San Francisco podemos descubrir el sentido de estas negatividades leyendo el libro que es la misma cruz de Cristo, donde ofrece toda la historia de la Humanidad, lo positivo y lo negativo, al Padre en el Espíritu Santo transformándolo en vida por la Resurrección”, ha señalado el cardenal.

Por otra parte, monseñor O’Malley ha recordado, citando al cardenal Martini, que lo primero que hizo Jesús fue sanar a los enfermos, echar a los demonios, cuidar de los pobres y bendecir a los niños. En definitiva, las obras de misericordia. Y lo segundo fue evangelizar, dar a conocer el mensaje del Reino de Dios. “Sin embargo, la gente solo nos creerá cuando vea que nos preocupamos por ellos”, ha advertido.

Recordando a varios maestros de la espiritualidad cristiana, el cardenal ha invitado a la meditación asidua de los salmos y de los evangelios, contemplando a Cristo como hombre y maestro de oración. En este sentido ha destacado la oración del Padre Nuestro, “donde nos revela la paternidad divina, que incluye la maternidad”.

El arzobispo de Boston ha finalizado su intervención afirmando que “la verdadera oración siempre dice sí a la voluntad de Dios, como nos muestran la vida de María y de los santos”.

Presentación de las Jornadas

En la presentación de las Jornadas, el decano de Teología, Francisco García Martínez, ha apuntado que “la oración surge, en primer lugar, no del asombro, porque nunca nacemos en el paraíso, sino de la necesidad, de la contradicción, del sentimiento de que no podemos sobrellevarnos a nosotros mismos, de que el mundo no se basta para ser del todo él. Y por eso, la oración es la primera palabra, el grito inarticulado del ser humano que busca a quien pueda dar forma armónica a ese enjambre de fuerza y energías”. Por tanto, ha continuado el decano, “la oración es el acontecimiento primigenio sobre y desde el que reflexiona la teología”.

El profesor Francisco García ha finalizado advirtiendo que “la oración no se sostiene simplemente por un impulso espiritual, sino que necesita también práctica y hábitos, e igualmente el estímulo intelectual del pensamiento”.

Teología espiritual

Por su parte, el profesor Miguel Anxo Pena, coordinador de las Jornadas, ha subrayado la necesidad de profundizar en el estudio de las cuestiones sistemáticas de la teología espiritual. En este sentido, Pena ha señalado que el objetivo de las Jornadas es “reflexionar sobre el papel de lo sagrado en un mundo en el que Dios ha quedado totalmente al margen, en el que Dios se ha convertido en un anexo ya no del mundo que habitamos, sino también de nuestras vidas concretas”.

Así, en la primera de las ponencias, el profesor Martín Gelabert, de la Facultad de Teología de Valencia, ha reflexionado sobre ‘El hombre como ser orante. Dimensiones antropológicas y teológicas de la oración’.

El primer día de estas LIV Jornadas, que se celebran los días 26 y 27 de octubre, continuará con dos sesiones vespertinas a cargo del profesor Emilio López Navas, del Centro Superior de Estudios Teológicos de Málaga, y de María Teresa Gil Muñoz, del Centro Internacional Teresiano Sanjuanista (CITeS), de Ávila.

Segundo día

Mañana, jueves 27, abrirá la jornada el profesor Juan Antonio Marcos, de la Universidad Pontificia Comillas, con una ponencia sobre ‘La experiencia orante de Jesús (pragmática y mística)’. Posteriormente, el decano de la Facultad de Teología de la UPSA, Francisco García Martínez, disertará sobre una de las preocupaciones que están en la base de las Jornadas, ‘La oración como tarea pastoral’.



Las jornadas concluirán con una conversación sobre la oración entre las doctoras Carolina Blázquez Casado (Orden de San Agustín) y Elena Hernández Martín (Comunidad Romana de Santo Domingo), un diálogo abierto que pretende ofrecer experiencias vivas del hoy de la oración.