Malestar en la diócesis de Gerona por el cartel de las fiestas de Sant Martirià de Banyoles: "Ofensivo para las personas creyentes”

El Obispado de Gerona ha manifestado en un comunicado su malestar por el cartel que en su edición de 2025 presenta la Fiesta Mayor de Sant Martirià de Banyoles, donde aparece un texto con la expresión 'Dejémonos de hostias. Ya son barracas' empleando la imagen del patrón de la ciudad, Sant Martirià, la cual, además, ha sido alterada con elementos añadidos que desfiguran su representación.

“La Fiesta Mayor de Sant Martirià tiene un origen profundamente religioso y está arraigada en la veneración de este mártir, que a lo largo de los siglos ha sido signo de identidad y cohesión para la ciudad. Creemos que es, por tanto, un patrimonio espiritual y cultural que ha ayudado a fortalecer los lazos de la comunidad banyolina generación tras generación, y que así debe seguir siendo”, esgrime en el comunicado la diócesis catalana.

Gerona

"puede resultar ofensivo para las personas creyentes”

De ahí que para la diócesis de Gerona, sea poco respetuoso que la figura del patrón se asocie, en este cartel, “a un mensaje que muestra poca sensibilidad hacia el hecho religioso en general y hacia la religión católica en concreto, y que puede resultar ofensivo para las personas creyentes”. En este sentido, argumenta que la Fiesta Mayor es un espacio de celebración colectiva “que debe ser capaz de representar a todos y reforzar la convivencia, evitando tensiones innecesarias”.

El Obispado de Gerona ha trasladado su malestar al alcalde de Banyoles, a la par que desea a todos sus vecinos “una Fiesta Mayor de Sant Martirià inclusiva, respetuosa con los creyentes de la población, llena de cultura, alegría y hermandad, y en la que se refleje y se respete el legado espiritual que inspira el legado espiritual”.