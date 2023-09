El obispo de Vitoria recuerda la figura de Robert Schuman: "Cristiano comprometido con la paz"

El presidente de la COMECE, el obispo Mariano Crociata, ha concedido una entrevista a la Agencia SIRen ocasión de los 60 años de la muerte de Robert Schuman, padre fundador de la Unión Europea. En la capilla del Parlamento Europeo se ha celebrado una Misa especial en memoria y acción de gracias por la obra de Schuman.

¿Cuáles son los desafíos más urgentes a los que se enfrenta Europa? ¿A qué punto ha llegado el sueño europeo de los padres fundadores de la UE? Crociata ha recordado una expresión icónica del padre fundador de la UE: “Europa no se hizo: tuvimos la guerra”. “Schuman pensaba solo una relación estable entre las naciones de Europa evitaría la reaparición de la guerra. Se ve que este mensaje aún no se ha recibido del todo, por lo que la guerra vuelve a estar entre nosotros. Se prefiere la vía armamentística a las negociaciones. A las mesas de diálogo, las amenazas”, ha dicho Crociata.





¿Dónde se está equivocando entonces la Unión Europea?: “Todas las iniciativas y esfuerzos diplomáticos apuntan todos en la dirección de invitarnos a parar, a reflexionar, a detener la guerra y buscar las condiciones para una negociación […] el primer error es la guerra misma; pero luego también todas las condiciones y sobre todo las opciones que la produjeron, con las responsabilidades precisas de quienes la iniciaron”

“La Unión Europea está llamada a desempeñar un papel de liderazgo, que le corresponde por el carácter europeo de la ocupación y del conflicto, así como por la fuerza política que debe representar y expresar”, ha expresado Crociata.

La figura de Robert Schuman recuerda a quienes tienen responsabilidades públicas algunas cuestiones fundamentales: “En primer lugar, que la técnica de la acción política nunca puede disociarse totalmente de la calidad intelectual y moral personal”, ha afirmado Crociata.

“Un político tiene la tarea no solo de captar, sino también de guiar el consenso. Un líder no solo debe interpretar las expectativas populares, sino también conducirlas hacia objetivos verdaderamente comunes y compartidos; y ello, desarrollando argumentos, aportando razones, en definitiva, animando el debate político de forma seria, clara y competente: esta ha sido siempre el alma de la política”, ha subrayado Crociata.

En 2024 se celebrarán elecciones al Parlamento Europeo. ¿Cuáles son las cosas que le diría a los ciudadanos de la Unión Europea?: “El mensaje debe ser que retroceder en el camino emprendido supondrá perder los avances logrados y ver cómo aumenta el conflicto e incluso la crisis económica. La guerra en curso en Ucrania debería ser una advertencia funesta para todos sobre las amenazas que nos acechan cuando nos dividimos y nos cerramos en banda. Hay que alentar y desear las elecciones como una oportunidad única para confirmar el camino europeo y reforzar la participación de los ciudadanos en el funcionamiento de las instituciones de la UE”.

El recuerdo del obispo de Vitoria

En España, el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde ha recordado la figura del padre fundador de la Unión Europea publicando un mensaje en X: "Cristianos comprometidos con la paz y la convivencia. Así fue Robert Schuman, el padre de la Unión Europea. Un católico coherente que no quiso más guerras ni divisiones en Europa. Gracias a su valentía disfrutamos de más libertad. Hoy hace 60 de su partida a la Casa del Padre".