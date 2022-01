Preocupación en Baleares por los ataques a la educacíón religiosa: "Existen nuevas formas de persecución"

El obispo de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, defendió el pasado jueves, fiesta de San Sebastián, patrón de Palma, la enseñanza y proclamación de los valores cristianos afirmando que “precisamente, en una sociedad laica, todo aquello que es bueno y digno debe tener cabida”.

Lo hizo a raíz de la decisión de Unidas Podemos y Més per Menorca de presentar enmiendas al proyecto de ley de educación elaborado por el Govern en el sentido de eliminar cualquier referencia religiosa en las aulas. El diario ‘Ultima Hora’ recuerda que en Baleares alrededor de un 40% de los centros escolares están concertados por la Conselleria d’Educació y la inmensa mayoría están vinculados a órdenes religiosas, a cuyas aulas acuden en torno a 50 mil alumnos.

Las palabras del obispo de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull

Durante la homilia de la Santa Misa, pronunciada con motivo de la fiesta del patrón de Palma, mons. Taltavull no ha ocultado su preocupación por todas las trabas que percibe para desarrollar su función evangélica en las aulas. El obispo de Mallorca recordó que en la actualidad “existen nuevas y encubiertas formas de persecución”, que “quieren excluir del ámbito ciudadano, familiar y educativo toda expresión cristiana y hasta religiosa en nombre de una supuesta ideología laicista que pretende imponer un pensamiento único”.

Mons. Taltavull defendió el derecho a proclamar los valores evangélicos y, sobre todo, proponerlos a toda la sociedad. “¿Por qué se nos dice que nos callemos, que no los expliquemos en clase, que en una sociedad laica eso no interesa? Precisamente porque es laica, todo aquello que es bueno y digno debe tener cabida; no convirtamos aquello que es laico en laicista, excluyendo la aportación cristiana e ignorando el Evangelio”, denunció el obispo.