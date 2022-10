El obispo de Salamanca, José Luis Retana, sobre la exposición 'The Mystery Man': "Será un éxito mundial"

“En esta catedral vamos a ser protagonistas de lo que parece que será un éxito mundial”, aseguró Jose Luis Retana, obispo de Salamanca, en la presentación de la exposición ‘The Mystery Man’ que se podrá contemplar en primicia en la Catedral de Salamanca entre los meses de octubre y diciembre. Tras esto, viajará por los cinco continentes. Esta exposición, organizada por Artisplendore es un recorrido a través del Arte, la Arqueología y la Ciencia sobre la Sábana Santa que se muestran por primera vez juntas en esta exposición única de 600 metros cuadrados. La pieza principal de la exposición es una representación hiperrealista y volumétrica del hombre de la Sábana Santa.

Retana destacó que el cuerpo del hombre de la Sábana Santa puede representar “la concreción del amor de Dios que se hace carne en Jesucristo que muere como un malhechor con un sacrificio terrible por nuestra salvación. No existe en el mundo un amor mayor". Por su parte, Antonio Matilla, deán de la Catedral de Salamanca, aseguró que “el Cabildo espera que esta exposición renueve las aguas del cuerpo y del espíritu de creyentes y no creyentes y nos acerque al misterio”.

La vinculación del comisario de la exposición con el proyecto

Álvaro Blanco, comisario de la exposición, agradeció “la valentía de ArtiSplendore y de la Catedral de Salamanca que han apostado por el proyecto de la exposición The Mystery Man”. Este proyecto pretende unir lo que es el proyecto con la historia del comisario de la exposición. Blanco lleva 15 años encabezando este proyecto y ha contado que cuando empezó lo hizo para buscar una respuesta científica a lo que es el misterio de Cristo, no buscar respuestas científicas sobre la Sábana Santa. Cuenta que lo que había que hacer era quedarse simplemente con lo que es el misterio. Ha comentado que han intentado quitarle todo el sentido artístico y se ha intentado que no sea una obra de arte, porque lo que están intentando es reflejar el cuerpo de Jesús de una manera hiperrealista. A pesar de eso muchas personas se han emocionado al ver la imagen de Cristo yacente. “Nadie se había atrevido a hacer un cuerpo hiperrealista así. Nosotros nos hemos atrevido y esperamos que la exposición sea todo un éxito”, aseguró Blanco.

La imagen es más impactante a medida que se acerca a la misma. Cada detalle, cada pelo perfectamente colocado, perfectamente medido. Da la sensación de estar viendo un cuerpo real y evoca, solamente con mirarlo, a una persona. Refleja perfectamente el sufrimiento que padeció Jesús, ya que están puestos los 250 latigazos y sus heridas, la corona de espinas, etc.

Francisco Moya, CEO de ArtiSplendore, subrayó el carácter de “exposición peregrina” que quiere tener The Mystery Man, acompañando los principales eventos de la Cristiandad en el mundo. Por eso manifestó su deseo de poder estar presente en Lisboa durante la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en el mes de agosto de 2023 y en el año 2025 en las celebraciones del Jubileo en Roma y el Vaticano.