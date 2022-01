El obispo de Málaga valora muy positivamente la 'Visita ad Limina' en Roma: "Es una experiencia de comunión"

El obispo de Málaga, Mons. Jesús Catalá, está participando en la visita 'Ad Limina Apostolorum' en Roma con los obispos de las provincias eclesiásticas de Granada, Sevilla y Mérida-Badajoz. En una entrevista a Vatican News, el obispo ha subrayado que durante estos días están siendo “reforzados en nuestra fe y en nuestro trabajo pastoral como pastores, como obispos”.

El pasado lunes los prelados ibéricos visitaron cuatro Congregaciones de la Curia Romana y este martes otras dos. Mons. Catalá afirmó que “las expectativas son buenas porque es fundamentalmente una experiencia de comunión, de confirmación en la fe. Nosotros hemos enviado previamente un informe, cada diócesis, que los distintos Dicasterios ya se han leído y conocen, por tanto, los temas, las inquietudes y los retos que tenemos en las diócesis. Ahora, es más bien un contacto personal sobre esa información, pues, los retos que tenemos, a animarnos a ser más evangelizadores, como lo dice el Papa”.

Durante estos días los obispos están celebrando la Santa Misa en las cuatro grandes Basílicas de Roma: San Pedro, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y en San Pablo Extramuros. Este viernes, 21 de enero, tendrán el encuentro con el Santo Padre y el sábado con la Secretaría de Estado.

Mons. Catalá también se refirió a la realidad de la Iglesia local en Málaga: “Es una diócesis grande, con una religiosidad popular muy fuerte, el tema de las cofradías que son por centenares. Además, podemos decir que hay una idiosincrasia especial en la espiritualidad en general, en la vivencia de la Iglesia y de la fe”.

El obispo de Málaga se refirió también a la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que empezó este martes: “Siempre el ecumenismo se ha distinguido, no por juntarnos los que pertenecemos a distintas Iglesias cristianas cuánto, por acercarnos todos al mismo centro que es Jesucristo. Como los radios de una rueda, si se juntan entre ellos fuera del centro, no están unidos; si se acercan al centro se unen más. Es un poco la idea que a mí me gusta del ecumenismo”.

Monseñor Catalá también afirmó que, en la diócesis de Málaga se está promoviendo el diálogo interreligioso, porque se cuenta con presencia de muchos musulmanes. “En Melilla más del 50 % de la población es musulmana. Aunque hay seis parroquias y hacen presencia naturalmente, pero el diálogo con creyentes de otras religiones es imprescindible, es importante, intentamos también acercarnos y dialogar”.

Finalmente, Mons. Catalá también se refirió al proceso sinodal que está viviendo la Iglesia: “La sinodalidad es propia de la Iglesia, una característica suya”.

“La sinodalidad aquí se vive de la experiencia de la Iglesia Católica, de la Iglesia universal, de caminar juntos, de hacer las cosas juntos, el Sínodo precisamente es eso y asistí a muchos Sínodos durante mi estancia aquí y esa experiencia de la Iglesia universal y de caminar juntos con el Obispo de Roma, lo he vivido siempre en las diócesis dónde he estado y en el episcopado español” afirmó el obispo de Málaga.