El obispo de Alcalá, en FITUR: "La fe cristiana tiene una poderosa capacidad de generar cultura"

El obispo de Alcalá de Henares, Antonio Prieto Lucena, ha visitado este jueves la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebra cada año en IFEMA, en Madrid. Ha sido justo en este espacio que el ayuntamiento de la ciudad y la diócesis han anunciado un acuerdo de colaboración para potenciar el turismo religioso en la ciudad complutense.

El obispo ha indicado ante los medios de comunicación que “Alcalá es una ciudad en la que la fe se ha hecho cultura y en la que la cultura se ha convertido en un camino privilegiado de acceso a la fe. La fe cristiana tiene una poderosa capacidad de generar cultura, arte, tradiciones, fiestas y costumbres".

"Una fe que no se hace cultura no es una fe madura"

“Ciertamente, una fe que no se hace cultura no es una fe madura, y en Alcalá la fe ha alcanzado un grado de madurez sobresaliente. Alcalá nos abre la puerta a una fe creativa que engendra vida, que purifica sin destruir, que enriquece sin suprimir nada de lo que es bueno, verdadero y bello”, ha indicado Antonio Prieto.

Innumerables son las expresiones culturales “que la fe cristiana ha producido en Alcalá de Henares, por eso me permito hacer mención a dos obras arquitectónicas incomparables como son la Catedral-Magistral de los Santos Niños Justo y Pastor, y la Ruta de los Conventos que encuentra su cénit en el majestuoso convento femenino de San Bernardo, conocido como las Bernardas”.

La nueva Delegación para la Evangelización de la Cultura

En esta puesta en valor de la cultura cristiana en la ciudad de Alcalá, también el obispo ha explicado que “recientemente, el 8 de enero, el obispado ha creado una nueva delegación que se ha llamado Delegación para la Evangelización de la Cultura. Para nosotros es muy importante la cultura y, dentro de esa delegación, una de las líneas de trabajo es la pastoral del turismo. Hay muchos que visitan nuestra ciudad y quizá no saben interpretar lo que están viendo. Es imposible no enamorarse de Alcalá de Henares, como dice nuestro lema de FITUR, pero es importante saber de lo que uno se enamora. Lo que no se conoce, no se ama. Por eso es tan importante conocer la historia pero también saber que la fe ha sido generadora de esa historia y de esa cultura”.