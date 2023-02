El nuncio en España: "18 meses de prisión por matar a una rata mientras se facilita todo para hacer un aborto"

"Dieciocho meses de prisión por matar una rata mientras se facilita todo para hacer un aborto", así se ha expresado el nuncio del Papa Francisco en España, Bernardito Auza, este 21 de febrero durante la presentación del VI Congreso Razón Abierta en la Universidad Francisco de Vitoria. Así, el nuncio ha explicado que la Santa Sede está en contra de que se pongan "más recursos para la protección de especies amenazadas por extinción" que "para la protección de un nasciturus".

Durante su comparecencia, en la que ha hablado de los objetivos de la Agenda 2030, ha expresado sus "reservas" sobre el uso del término "derecho a la salud sexual y reproductiva" de las mujeres, aunque ha celebrado que finalmente no se incluyera "aborto". Asimismo, ha señalado que el término igualdad "de género" es "totalmente controvertido" y ha precisado que la Santa Sede interpreta este término "en su base biológica: masculino y femenino".

Mañana se celebra el VI Congreso Razón Abierta ‘Ecología integral’ #UFV. Contaremos con la presencia de monseñor Bernardito Auza, nuncio apostólico en España, quien nos hablará sobre un tema muy pertinente: la Santa Sede y la agenda 2030.

¡Acompáñanos!??https://t.co/7WN7tnEWv0pic.twitter.com/bk3S3SGM15 — Francisco de Vitoria (@ufvmadrid) February 20, 2023

Ministerio para la agenda 2030

"Coger solamente lo que nos interesa, podría ser el caso de España, pienso que es el único país en el mundo donde hay un Ministerio para la Agenda 2030. En España el objetivo es muy claro, porque en España no luchamos contra el hambre —sí, se dice que hay más hambre pero no es una gran prioridad del país—, no luchamos contra la pobreza extrema, no luchamos contra una educación no disponible a todos, estos son objetivos ya logrados. ¿Por qué tener un Ministerio exclusivamente para 2030? Se ve en las leyes que tenemos estos últimos días", ha afirmado.

El nuncio considera que "la Iglesia siempre ha estado en la lucha contra la extrema pobreza, en el cuidado del medio ambiente y en la promoción de la educación para todos". En concreto, ha centrado su conferencia en el cuidado de medio ambiente y ha señalado que el concepto de la ecología integral "ha ganado importancia" y es "cada vez más urgente en un contexto de lucha contra el grave deterioro del planeta".

Una Iglesia en favor de la ecología integral

Auza ha hecho un repaso por todas las enseñanzas de los pontífices sobre el cuidado del medio ambiente, desde Pablo VI hasta Francisco, pasando por Juan Pablo II y Benedicto XVI. Por ejemplo, ha citado una carta apostólica de Pablo VI publicada en 1971 que ya contenía los principios fundamentales de la ecología integral como que "la degradación medioambiental es consecuencia de la actividad humana". En este punto, Auza ha comentado que "muchos discuten, no aceptan".

De Juan Pablo II, ha puesto de relieve que fue el Papa que proclamó a San Francisco de Asís patrono de la ecología; y de Benedicto XVI, ha destacado que National Geographic le otorgó el título de 'Papa verde' por su contribución al cuidado del medio ambiente (mandó colocar placas solares en el techo del auditorio Pablo VI y fue el primero en utilizar un papamóvil eléctrico, según ha indicado). Respecto al Papa Francisco, ha ensalzado la encíclica Laudato Si que "ha tenido y sigue teniendo un impacto muy grande en debates internacionales sobre medio ambiente".