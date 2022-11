El nuevo obispo de Plasencia, Ernesto Brotóns: "Me siento desbordado, me siento en casa"

El obispo de Plasencia, Ernesto Brotóns, ha abogado este lunes por "poner a las personas en el centro" y ha defendido que la mejor forma de hacerlo es "la acogida y la aceptación de cada persona tal como es con su vida a cuestas".

A punto de cumplir un mes de su ordenación episcopal como prelado de la diócesis de Plasencia, Brotóns ha mantenido un primer encuentro con los medios de comunicación, en el que ha expresado su "agradecimiento y gratitud" por la acogida que ha tenido.

"Me siento incluso desbordado, por lo que no solo me siento como en casa, sino que me siento en casa", ha afirmado.

Así ha sido el primer encuentro de Monseñor don Ernesto Brotóns con los medios en los que se presentó y les dio la bienvenida. Don Ernesto Brotóns también les transmitió la importancia que tiene para él que la persona esté en el centro de todo.

Las Edades y el mujer

El obispo ha subrayado que, en el momento que le comunicaron la decisión del Papa Francisco, asumió "que estaba ante todo un reto y su prioridad en este mes y al principio es la de escuchar, acercarme a la gente".

Respecto a la exposición Transitus, de Las Edades del Hombre, que se clausurará el 11 de diciembre y, de momento, no hay señales que indiquen que se vaya a prorrogar, ha destacado "cómo fe y cultura establecen un diálogo importante y siempre con una faceta espiritual".

En el diálogo con los periodistas ha trasladado, respecto al papel de la mujer en la Iglesia, que "no solo debe participar, sino asumir puestos de responsabilidad y gobierno como ya está haciendo", al igual que ha destacado la importancia de los seglares en los secretariados y otras organizaciones.