Nacho Tornel, mediador familiar: "San Valentín es una buena oportunidad para celebrar el amor del bueno"

“San Valentín es una ocasión más que se nos presenta como una buena oportunidad, como otra cualquiera, para pararse, reflexionar y poner «las pilas» a la relación de pareja”. Así lo explica para ECCLESIA Nacho Tornel, mediador familiar y experto en resolución de conflictos en pareja. Acaba de presentar su nuevo libro, Relacionarte, en el que explica que “el éxito de la pareja está al alcance de la mano si se trabaja cada día. Si os apoyáis el uno en el otro, sois el equipo perfecto”.

Por eso, tras casi dos décadas de trabajo con parejas, afirma que la fiesta de San Valentín sirve, en todo caso, “para celebrar el amor del bueno. El que celebra a un amor de verdad, un amor entregado, un amor comprometido, un amor que busca el bien del otro, un amor que te ayuda a salir de ti mismo para que el otro sea más feliz”.

Una guía que es terapia

El libro, que es al tiempo una terapia de pareja y una guía llena de consejos, reúne la vivencia muchas parejas que han acudido a su consulta: “Con este nuevo libro se señalan aquellos ámbitos donde la pareja se enfrenta a todo lo que le rodea, empezando por los hijos, siguiendo por la familia de origen, por el trabajo, por las aficiones, por los amigos… El hacer de la pareja la alianza imbatible consiste, en primer lugar, en priorizar a tu pareja por delante de todo y de todos los demás y afrontar los desafíos del día a día con espíritu positivo y con una profundidad, de un amor de verdad que busca la felicidad del otro”.

¿Hay una fórmula?

¿Y cuál es la fórmula? Tornel reconoce que no hay “fórmula en singular, sino fórmulas en plural”: “En primer lugar escuchar, escucharse el uno al otro con el oído atento a lo que dice tu pareja. Que te importe de verdad lo que lo que está diciendo”.

En segundo lugar “poner en el número uno de tus prioridades a tu relación de pareja, no lo demás. No dejes de dedicarle tiempo, de cultivar ese espacio y ese tiempo para los dos. Al final, si no te escuchas no te priorizas y si no cuentas con el otro para hacer equipo, entonces es cuando realmente se pueden producir distorsiones”.

Con el chiste de la suegra... “pocas risas”

“Me viene a la cabeza una pareja, pues efectivamente con varios hijos pequeños, donde el peso que estaba teniendo la vinculación de uno de los dos a su familia política, pues estaba realmente haciendo que era el que estaba más vinculado a su a su país de origen y hacía que ella se sintiera totalmente ninguneada”. Explica el autor del libro poniendo un ejemplo. “Esto genera una situación de molestia, claro que lleva a una actitud de rechazo hacia el marido, debido al sentimiento de no sentoirse protegida, acopañada o priorizada frente a esa familia de origen”.

En España tendemos a quedarnos con el chiste de “la suegra” pero Este experto advierte: “Con la suegra ninguna risa, porque hay muchas situaciones que hacen sufrir mucho. Es un tema de madurez también de saber cortar el cordón umbilical, de saber decir «somos nosotros» el núcleo familiar”.

Cada uno en su casa y Dios en la de todos

“Cada uno en su casa y Dios en la de todos”. Y nunca mejor dicho cuando las parejas cuentan con el impulso de la fe en su relación. “Eso es una riqueza, pues con el impulso espiritual y compartir la fe, valores, inspiración… es un acompañante fantástico, porque además, bueno”. Aprender a amar de verdad, aprender a ser generosos, aprender a priorizar al otro, aprender a buscar la felicidad del de al lado por delante de la tuya. Aprender a ser, a servir. Cuando todo esto está presente, que por desgracia está poco presente, es una maravilla”.