Música, redes sociales y la 'pastoral del párpado': los secretos del éxito de las Hermanas Pobres

Tienen cientos de miles de seguidores en redes sociales, y todo ello desde el interior de un convento. Las Hermanas Pobres de Santa Clara son un auténtico fenómeno entre los jóvenes, y no tan jóvenes, de redes sociales. Este domingo en 'ECCLESIA', programa que se emite todos los domingos a las 13 h. en TRECE, Leo, Edith y Ester, tres hermanas de esta congregación, han estado con Álvaro de Juana para desgranar todos los detalles sobre su éxito, no tanto por el número de seguidores, si no por los frutos que están dando en toda España.

"Es obra del Espíritu, porque nosotras no hemos hecho nada, ha salido solo", ha asegurado Leo, que junto con las otras dos hermanas han querido explicar cuál es su carisma: "Nuestra forma de vida es estar con Dios, somos de vida contemplativa, pero hacemos de todo". En ese sentido, Ester cuenta que tienen "tiempo para el trabajo, tiempo para la oración, pero también vivimos la fraternidad y la misión". "El carisma de Santa Clara es vivir el Evangelio, y tratar de vivir hoy como viviría Jesús", ha concretado Leo sobre una de las formas en las que aplican día a día su carisma y su forma de vivir la fe.

Sin embargo, la música y las redes sociales han cobrado un papel importantísimo en la congregación. Lo que empezó como una herramienta "para enseñar nuestro trabajo", ha terminado siendo el pilar fundamental para sus seguidores: cada domingo suben una canción distinta. "No tenemos una organización clara con los temas, sino que es el Espíritu quien nos ayuda a elegir la canción cada semana", ha asegurado la hermana Leo, que confiesa que "hay veces que gemos grabado varias canciones y no las publicamos, porque tenemos la necesidad de grabar una canción cada semana". Incluso, tal y como cuenta en exclusiva la consagrada, "tenemos el proyecto de sacar un disco, pero se nos queda muy grande. Nos están empezando a ayudar".

Además, las Hermanas Pobres de Santa Clara apuestan por la pastoral 'del párpado', una forma de vivir la vida que consiste en "aprender a mirar con los ojos con los que Dios mira, y saber ver a Dios en todo lo que te pase", ha asegurado Leo. Esta pastoral también nos la proponen como guía para este tiempo del Adviento, en el que llaman a "fijarnos en los pequeños detalles y en cómo Dios va moviendo los corazones para atraernos a su amor".