Un mural dedicado a San Juan Pablo II en la Universidad de Sevilla: “Una figura importantísima”

Ana Ríos, una joven de 21 años que estudia Bellas Artes en la Universidad de Sevilla, ha tenido la iniciativa de realizar un mural en honor a San Juan Pablo II en una de las paredes de su facultad. Esta joven ha pasado por ECCLESIA al día para contar su testimonio y la importancia que tienen los artistas en la evangelización.

La joven explica que ha descubierto a San Juan Pablo II “en este último año gracias a mi trabajo fin de grado, ya que lo desarrolle sobre la relación de Dios y su influencia con el arte. Mi tío me recomendó que me leyese la carta a los artistas del Papa Juan Pablo II y la verdad es que me gustó muchísimo. Especialmente me influyó como él veía el arte y a los artistas. Después de eso me interesé en investigar sobre él y sobre su vida y todo lo que hizo en la Iglesia y me parece una figura importantísima y que admiro mucho”.

Indica que el mural “está situado en el sótano. Pertenece a una de las asignaturas y es uno de los trabajos que teníamos que hacer”. En relación a la aceptación de su obra, afirma que “hubo a mucha gente a la que le gustó, sobre todo la parte más artística. Hubo también alguno que otro al que no le terminó de cuadrar, pero a la mayoría sí le gustó”.

“Una obra de colores vivos”

Entrando en aspectos más técnicos, la obra tiene colores muy vivos. Ríos expresa que “de por sí a mi me gusta mucho la pintura en este tipo de colores. El azul y el naranja son colores que por la simbología que tienen en el arte cristiano me gusta mucho y creo que mezclan muy bien juntos. Fue un proceso de ir probando y el resultado me ha gustado bastante”.

“Transmitir la creación de Dios”

Por último y en relación a la contribución de los artistas en la evangelización a través de la belleza, expone que “al final el arte es un vehículo muy importante para la evangelización, ya sea en un contexto incluso abstracto. Llega muy bien a las personas y aunque haya gente que no pueda llegar a entender el trasfondo que tiene la propia obra, es algo que transmite. A mí me gusta poder transmitir la belleza en las obras y también la creación de Dios”.