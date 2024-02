El municipio de Burgos que recuperará el órgano de su parroquia tras más de 50 años de silencio

Los 300 habitantes de la localidad burgulesa de Vadocondes no cabe en sí de gozo, después de que tras más de medio siglo de silencio, se pueda recuperar el órgano de su iglesia. Será a finales de marzo o comienzos de abril cuando comiencen los trabajos de restauración, y que se prevé que se prolongen por un año.

Uno de los promotores de esta iniciativa y voluntario en la junta parroquial Jesús Castro, ha explicado en el programa 'ECCLESIA AL DÍA' de TRECE que el órgano data del año 1825, y será una organera alemana con 35 años de experiencia en el sector quien se encargue de su restauración en Tarazona.

“Lleva más de cincuenta años sin sonar el órgano. La gente mayor del pueblo lo escuchó en su momento, y el antiguo sacristán lo tocó”, ha revelado Castro.

Una situación anómala, pero que realmente no lo es en los pequeños municipios, donde las posibilidades económicas son limitadas para acometer una reforma de este calibre: “En general la provincia de Burgos tiene un patrimonio religioso abundante y no solo es restaurar el órgano, sino los retablos o la imaginería. El mantenimiento cuesta mucho dinero y si no hay implicación de la administración o del pueblo, recuperar su patrimonio es difícil”, ha argumentado el promotor.

El vecino de Vadocondes ha precisado que el coste de la restauración del órgano asciende a 80.000 euros. Una cuantía que podrán asumir gracias a la vinculación de los vecinos con su parroquia. De hecho, desde el año 2018 se pusieron en marcha campañas para financiar proyectos que mejoraran la situación de la iglesia.

“Hha habido implicación y concienciación sobre la importancia de mantener el patrimonio del pueblo y conservarlo de la mejor manera posible para dejarlo a las próximas generaciones en mejor estado. En 2019 hubo campaña de crowdfunding para restaurar el retablo y en 2022 se repitió esta campaña y recaduamos fondos para el órgano”, ha explicado Javier Castro en 'ECCLESIA'.

A lo largo de este tiempo, más de 200 voluntarios han hecho sus donaciones para recuperar su órgano tras cincuenta años en silencio: “Los voluntarios han donado entre cinco euros y hasta 10.000 de manera generosa para contribuir a que dentro de un año podamos ver un órgano nuevo”, ha comentado con satisfacción.