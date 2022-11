En el mundo de lo políticamente correcto, en el que “hay que respetarlo todo", ¿tiene sentido evangelizar?

“Nosotros creemos que Cristo salva. Y quedárnoslo para nosotros y no gritarlo a los cuatro vientos, es egoísmo”, explica Jaume Vives, responsable de comunicación de la Asociación Católica de Propagandistas. Este comunicador recuerda cómo él mismo reconectó con la Iglesia gracias a un grupo de jóvenes en Barcelona que visitaba a los pobres los sábados por la noche dando comida y evangelizando. Muy conmovido por el testimonio de los cristianos perseguidos en Irak, a los que conoció personalmente, este comunicador barcelonés advierte que la evangelización siempre conlleva persecución. “Tenemos que asumir que evangelizar, que es algo bueno, no siempre es cómodo, puede generar rechazo”. Pero esto no debe echarnos atrás porque “el discípulo no es menos que su maestro”.

Pedro del Castillo, periodista de la familia de COPE, que ha presentado programas de TRECE y Megastar, explica que en un mundo en el que todos buscan llenar el vacío con productos –gimnasio, libros de autoayuda, dietas-, Cristo es la mejor respuesta. Y por eso no podemos callárnoslo. “Cómo no decir lo que a mí me va muy bien en la vida y me hace feliz”. Este comunicador afirma que la evangelización tiene unos grados, y que hay que saber ir presentando el mensaje de Jesús poco a poco. Y constata con gran alegría cómo el testimonio de fe se está normalizando en las redes sociales, y cómo cada vez más los jóvenes muestran su fe con orgullo “quitándose la máscara, sin tener que esconder nada”.

Gracias a lo que ha vivido junto con los misioneros, Gloria Rey afirma que vale la pena dar la vida por la evangelización. Esta joven enfermera colaboradora con la Delegación de Misiones de Madrid, explica que en el Amazonas peruano los misioneros recorren los poblados, aprenden las lenguas, y dan su vida entera para llevar a Cristo a los indígenas, y con Él, el desarrollo. Esta joven madrileña afirma que, aunque es cierto que hay más presencia del testimonio cristiano en rdes, este testimonio es más difícil en la vida real. Ella lo sabe por experiencia propia, en el mundo sanitario, “donde hay temas como la eutanasia en los que te tienes que mojar”.

Supergesto, una apuesta por los jóvenes

Obras Misionales Pontificias lanzó en septiembre una nueva plataforma 100% virtual para jóvenes, heredera de su tradicional revista “Supergesto”. Cada quince días publica una tertulia para jóvenes, en las que un grupo de influencers católicos y jóvenes que han realizado experiencia misioneras dialogan sobre temas actuales de la misión. Estas tertulias están moderadas por José María Calderón, director nacional de OMP. A estas tertulias quincenales se añaden firmas invitadas, pautas de meditación, o consultorios en directo en Twitch.