Mons. Luis Argüello asegura en Aleluya que el presupuesto de 2021 no se verá resentido por la covid-19

El Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, Mons Luis Argüello, ha atendido a Aleluya en los minutos previos al inicio de la Asamblea Plenaria, que en esta ocasión está marcada por la covid-19 y la tramitación de la reforma educativa, la conocida como ‘Ley Celaá’.

“La pandemia nos obliga a celebrar una asamblea mixta con una treintena de obispos que acudirán hasta la calle Añastro (sede de la CEE) y el resto lo harán por videoconferencia. Queremos abordar asuntos que están en la orden del día y celebrarlo de la mejor manera posible”, ha sostenido.

Los 38 obispos que asisten a la Plenaria han debido someterse a un test de antígenos para garantizar que están libres de coronavirus. El propio obispo auxiliar de Valladolid nos ha confirmado que todos ellos han dado negativo.

Respecto a la tramitación de la nueva ley educativa, Mons. Argüello ha reconocido que será un asunto importante a tratar durante la Asamblea Plenaria que se prolongará hasta este viernes: “Nos preocupa a todos. Nosotros desde el principio hemos llamado al pacto educativo y a tener una ley que respondiera a las necesidades de la sociedad española. Nos preocupa que esto no sea así hasta ahora. Algunos asuntos de la ley producen especial inquietud”.

Cuestionado por la propuesta realizada por el organismo episcopal al Ministerio de Educación el pasado verano, por el que se crearía una asignatura de Valores que aunase todas las confesiones, el Secretario General de la CEE ha lamentado en Aleluya que el gabinete de Isabel Celaá no haya dado respuesta aún: “La propuesta es importante porque la Religión responde a una dimensión importante y trascendental del ser humano, como es su dimensión espiritual. Hemos realizado la propuesta y no hemos tenido la oportunidad de trabajarla. No perdemos la esperanza de que se haga durante el desarrollo de la ley”, ha manifestado el obispo auxiliar de Valladolid.

En otro orden de asuntos, Mons. Luis Argüello ha precisado a nuestros micrófonos que los presupuestos de la CEE de cara al año 2021 aún no se verán afectados por la crisis económica derivada de la covid-19, pese a que muchas diócesis se han visto perjudicadas por la menor aportación de los fieles en las misas (el cepillo): “Las consecuencias más fuertes las veremos en ejercicios siguientes. Para elaborar las cuentas de 2021, hemos contado con la asignación tributaria de este año, que responde a la declaración fiscal del año pasado, y con muchas de las perspectivas que están en el presupuesto que tiene que ver con una inercia de ingresos y posibilidades”.