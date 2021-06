Mons. José Rico Pavés se despide de la diócesis de Getafe: "Sé que vuestro afecto me seguirá sosteniendo"

El Papa Francisco ha nombrado obispo de la diócesis de Asidonia-Jerez al hasta ahora obispo auxiliar de Getafe, Mons. José Rico Pavés. Una noticia que se ha dado a conocer este miércoles, 9 de junio. De esta manera, Mons. Rico Pavés ocupará la sede que el pasado mes de octubre dejó vacante el actual obispo de Canarias, Mons. José Mazuelos.

El obispo de Getafe, Mons. Ginés García Beltrán, ha aprovechado la rueda de prensa para “dar gracias a Dios por el ministerio de Don José Rico durante 9 años. Quisiera destacar toda su labora en la iniciación cristiana, el centro de estudios, la catequesis”.

La toma de posesión será el 31 de julio de 2021 a las 11.00 horas en la Catedral Nuestro Señor San Salvador en Jerez.

La despedida de su actual sede será con los sacerdotes el próximo viernes 11 de junio, en la Misa de 12.00 en el Cerro de los Ángeles, donde presidirá la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. El sábado 26 de junio a las 12.30 horas celebrará una Misa de acción de gracias en el mismo lugar para despedirse del pueblo de Dios que peregrina en el sur de Madrid.

El saludo de Mons. Ginés García Beltrán

Asimismo, ha querido remarcar que la diócesis de Getafe “siempre será tu casa y que puedes venir cuando quieres. Muchas gracias por ese servicio tan discreto, por tu cercanía, tu fraternidad. Siempre que he ocurrido a él me he encontrado con un hermano, un verdadero obispo que ahora tiene un campo abierto en la hermana diócesis de Asidonia-Jerez”.

Mons. Ginés ha enviado también un mensaje a la diócesis de Jerez: “Quiero felicitar a esta diócesis porque le va un buen obispo, un obispo que se va a entregar por esta diócesis. Sabe Don José muy bien que va a una buena diócesis, viva, de buena gente y estoy seguro que el ministerio de Don José en aquella diócesis andaluza va a ser muy importante”.

Las palabras del nuevo obispo de Asidonia-Jerez

En su saludo a su nueva Diócesis, D. José ha explicado que el Nuncio Apostólico le comunicó en nombre del Papa Francisco su nombramiento “el pasado 23 de mayo, Domingo de Pentecostés, día grande de las Fiestas en honor de Nuestra Señora de los Ángeles, Patrona de la Diócesis de Getafe”, y después ha dirigido unas palabras de agradecimiento al santo Padre “por confiarme esta nueva tarea” y llenas de esperanza a los distintos grupos de pastoral jerezanos. En primer lugar se ha referido a sus predecesores en la Diócesis de Asidonia-Jerez cuyo buen trabajo ha reconocido y valorado.

También a los hermanos sacerdotes, diáconos y seminaristas a quienes ha dicho: “Os pido que me recibáis con paciencia, que me ayudéis a ser vuestro obispo, de modo que, juntos, en la familia del presbiterio, seamos amor del Corazón de Cristo para nuestro pueblo. Nada puede el obispo sin su presbiterio, os pido que me ayudéis a ser vuestro obispo”.

Además, ha tenido palabras de afecto a las personas consagradas “que en la diversidad de carismas embellecen la Iglesia”, a los fieles laicos “llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra” y a las autoridades civiles, a quienes expresa su “sincero deseo de colaboración respetuosa. El mundo necesita el testimonio de vuestra vida santa".

No ha querido D. José terminar sin dirigirse a los fieles de la Diócesis de Getafe, a quienes ha dicho: “No me despido, no puedo. Me habéis arrebatado el corazón (…) Os pedí hace 9 años que me ayudarais vuestro obispo auxiliar, me habéis ayudado infinitamente más de lo que podré agradecer. Ahora vuelvo a experimentar el desgarro de otros traslados, seguiré contando con vuestra ayuda y plegaria. Contáis para siempre con la mía”.