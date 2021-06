El Papa Francisco nombra a Mons. José Rico Pavés nuevo obispo de Asidonia-Jerez, sede vacante desde octubre

El Papa Francisco ha nombrado obispo de la diócesis Asidonia-Jerez al hasta ahora obispo auxiliar de Getafe, Mons. José Rico Pavés. Una noticia que se ha dado a conocer este miércoles, 9 de junio. De esta manera, Mons. Rico Pavés ocupará la sede que el pasado mes de octubre dejó vacante el actual obispo de Canarias, Mons. José Mazuelos.

Mons. Pavés, uno de los obispos más jóvenes de España

Mons. Pavés es uno de los obispos más jóvenes de España. Nacido el 9 de octubre de 1966 en Granada, su profesión estuvo a punto de guardar relación con los circuitos, los sensores o los diodos: antes de encontrar la vocación, Mons. Rico Pavés estudió Electrónica. Sin embargo, la fe acabó cruzándose en su camino, llevándole a una de las ciudades de su vida: Toledo.

Fue allí, en el Seminario Mayor San Ildefonso, donde realizó sus estudios eclesiásticos. Otro Seminario, el de vocaciones adultas Santa Leocadia, le acogió para realizar un curso de espiritualidad y otro de lenguas eclesiásticas. Fue ordenado sacerdote un 11 de octubre de 1992, también en tierras toledanas. Su modelo a seguir fue el entonces arzobispo de la ciudad, el cardenal Marcelo González Martínez, del que se propuso ser “digno obispo” en todo momento.

Su Granada natal también jugó un papel primordial en su carrera eclesiástica, ya que fue coadjutor de la Parroquia “Corpus Christi” y consiliario de la asociación privada de fieles Acción Católica y Social (ACYS) entre 1994 y 1995. La docencia sería su próximo reto, y nada menos que en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma: allí se licenció en Teología Dogmática (1994) y se doctoró en Teología Patrística (1998).

De nuevo en Toledo, fue párroco de Nuestra Señora de la Purificación de Nambroca entre 1998 y 2001; director de publicaciones y de la revista Toletana del Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo (2002-2007) y director del Secretariado para la Doctrina de la Fe y Ecumenismo de la Archidiócesis de Toledo (2005-2011).

Mons. Rico Pavés volvió a mostrarse muy activo en su faceta de profesor más tarde, ya que es profesor ordinario del Instituto de Teología Espiritual de Barcelona, desde 1996, y de Teología Dogmática en el Instituto Teológico San Ildefonso en Toledo desde 1998 (director de este último a partir de 2008). También es, desde 1999, profesor invitado en la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid.

Fue un 6 de julio de 2012 cuando el Papa Benedicto XVI le nombró Obispo Auxiliar de Getafe, con su consagración episcopal produciéndose el 21 de septiembre de 2012. “La Iglesia me encomienda ser, de forma plena, amor del Corazón de Cristo para todos […] Muy gustosamente me gastaré y me dejaré desgastar por vuestras almas”, expuso Mons. Rico Pavés aquel día. Entonces, también expuso con firmeza los caminos que seguiría para acometer el reto de la nueva evangelización: “Mirar el momento presente con esperanza; descubrir en el encuentro con Cristo la fuente de la alegría plena y no olvidar la fuerza de las lágrimas”.

Su manejo de la palabra ha quedado de sobra demostrado a través de su facilidad con los idiomas (habla, además del español, italiano, francés, inglés, alemán, latín y griego) y de su obra como autor, que le ha llevado a publicar hasta cuatro libros: Escatologia Cristiana: Para comprender qué hay tras la muerte. Introducción teológica (2002), Terrorismo y nacionalismo: comentario a la instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal Española “Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias”(2005), Los sacramentos de la iniciación cristiana: introducción teológica a los sacramentos del Bautismo, Confirmación y Eucaristía (2006) y Cristología y soteriología. Introducción teológica al misterio de Jesucristo (2016).

Mons. Rico Pavés también ha dejado constancia de su don de palabra en estos últimos meses tan complicados. Para muestra, la carta Pensar y vivir la Eucaristía como miembros de la Iglesia, con extractos como el siguiente: “El obispo está puesto como sucesor de los apóstoles como principio de comunión en la Iglesia. Es contradictorio pretender querer cuidar la comunión con Cristo sin cuidar la comunión en la Iglesia. Necesitamos caminar juntos e ir de la mano para resolver una situación difícil”.

En la CEE, Mons. Rico Pavés es miembro de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado desde marzo de 2020. Anteriormente, fue miembro de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe entre 2012 y 2014, año en el que pasó a formar parte de la Subcomisión Episcopal de Catequesis. Desde 2017, es miembro de la comisión episcopal de Enseñanza y Catequesis.