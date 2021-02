Un misionero desde Etiopía: “Han entrado en casas y comercios y saqueado todo"

“La gente está pasando hambre, no hay facilidades, los que tenían trabajo lo han perdido, y los que no tenían trabajo tampoco tienen medios de vida”, cuenta Alfredo Roca, un misionero salesiano, nacido en Pajellá -un pueblo de Barcelona-, y que lleva 34 años en Etiopía. Ha estado incomunicado durante meses en la ciudad de Adigrat, en la región de Tigray, a causa de la guerra que estalló en el norte del país africano el 4 de noviembre.

Cuenta a COPE que “la cuestión empezó al principio de noviembre, y fue muy dura durante todo ese mes y parte de diciembre, con algunos bombardeos y mucho cañonazo de una parte a otra, muy complicado, y la gente sufriendo”. “Al mismo tiempo cortaron todas las comunicaciones: el teléfono -que ha estado cortado hasta recientemente-, internet -que aún no lo tenemos, y llevamos tres meses-, y los bancos cerrados también por falta de comunicación, porque son filiales de los bancos de Adís Abeba”, señala. Asegura que “en la segunda parte de diciembre y en el mes de enero la situación ha mejorado, pero todavía hay episodios de pillaje”.

Explica este salesiano de 87 años que “desde que empezó la guerra, en la ciudad los grandes comercios no abren porque tienen miedo a los saqueos que se han producido en bancos y en otros sitios; han matado a gente para robarles en las casas, y han entrado en los comercios y han saqueado todo”. Siempre ha reinado la “pobreza generalizada” en esta parte de Etiopía, “pero ahora está acentuada porque los medios de ayuda que podían tener no los tienen”. Y lo que hace la gente para salir adelante “es vivir con lo que tiene, si están los campos con la venta del animales, de verduras; la gente pobre, si puede come una vez al día, y la gente mayor vive de tomar café, que les mantiene en una actitud con mas energía”.

“En el Seminario Mayor Diocesano y el Ethiopian Catholic Secretariat les han robado máquinas, coches, se los han llevado, y en otros sitios han destruido fábricas, en Adwa una fábrica textil, han destruido toda la maquinaria, y se han llevado ordenadores y cosas así. A nosotros -gracias a Dios- no nos han molestado porque estamos a 4 kilómetros de la ciudad, estamos fuera, y no han venido”, afirma el misionero.

El conflicto en Etiopía se inició hace más de tres meses por iniciativa del primer ministro, Abiy Ahmed, que ganó el premio Nobel de la Paz en 2019. El ejército lanzó una ofensiva contra Tigray al no obedecer el gobierno regional las órdenes recibidas desde Adís Abeba. Estaban convocadas elecciones regionales en Tigray, el gobierno etíope dio instrucciones para que se cancelaran por la pandemia, pero las autoridades locales siguieron adelante con ellas

Sobre su labor allí, Alfredo Roca relata que los salesianos realizan “muchas actividades para beneficio de la gente”. Tienen allí “400 apadrinados a través de Misiones Salesianas de Madrid, que reciben ayuda para la escuela y que les sirve también para mantenerse vivos. Ha sido una gran cosa, un gran servicio que nos ha hecho Misiones Salesianas durante estos años, con mucha perseverancia de la gente, y personas que han estado apadrinando más de 20 años”.