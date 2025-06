El "milagrazo" de la vida para Casto Domínguez: "Hemos tenido seis embarazos en seis años" gracias a Santa Teresa de Jesús

El músico y empresario Casto Domínguez ha compartido un emotivo y profundo testimonio de fe, superación y el valor de la familia en "Ecclesia Es Domingo" de TRECE. Además de presentar su nueva canción dedicada a la Virgen María, titulada "María", que grabó con sus hijas hace unos años, Domínguez desveló detalles íntimos de su batalla contra el cáncer, su camino espiritual y la sorprendente llegada de sus hijos.

La Prueba y el Reencuentro con la Fe

La vida de Casto Domínguez dio un giro drástico a los 17 años cuando le diagnosticaron un tumor en la cabeza del fémur. Este diagnóstico implicó un año de quimioterapia y casi tres de rehabilitación, resultando en una prótesis metálica en su pierna. Su primera reacción, teñida de vergüenza, fue pedir a sus padres: "No se lo digáis a nadie". Reflexionando sobre la aceptación, Domínguez afirma que le daba vergüenza: "Si no eres capaz de aceptar las cosas, al final te da vergüenza de lo que eres y de lo que sientes". Los seis primeros meses de quimio, su dependencia fue total, "prácticamente estaba enchufado una máquina dándome dándome quimio y ingresado y vomitando".

En su lucha contra la enfermedad, su relación con la fe fue inicialmente distante: "Yo mandé a Dios freír espárragos, honestamente". Sin embargo, un sacerdote en un retiro lo ayudó a cambiar su perspectiva, explicándole: "Dios no quiere eso, que Dios lo permite, pero no lo quiere, que Dios está sufriendo con ese chaval, contigo, con su madre". Esta revelación le permitió sentir un acompañamiento divino en su sufrimiento: "Vi como si fuera una playa con mis pisadas y unas pisadas al lado... pienso que si no hubiera tenido la fuerza y la ayuda tanto en mí como mi familia del Señor, yo no hubiera podido salir de ahí". Ha sido un "aprendizaje de años", y ha aprendido "a base de tortas" a aceptar y entender los planes de Dios.

El Regalo de la Paternidad

Casto se define hoy como "un padre de familia normal y corriente que quiere mucho a los suyos". Conocer a Pili en 2015 fue para él "un regalo del Señor". Aunque inicialmente no sentía la "necesidad ni esa inquietud" de ser padre, su amor por la familia "ha sido al descubrirla" a través de su esposa. La llegada de sus hijos es, sin duda, el aspecto más sorprendente de su historia. La quimioterapia lo dejó completamente estéril, algo confirmado por pruebas médicas. Sin embargo, su mujer, Pili, "se fue con mi madre a un convento que hay en Sevilla, que es el Convento de las Teresas" explica Casto, donde se puso el manto con el que murió Santa Teresa, conocido por ser "muy milagroso en embarazadas".

Milagrosamente, y "sin inseminación", a Pili ya no le llegó el periodo y "hemos tenido seis embarazos en 6 años" afirma Casto, perdiendo uno y esperando al quinto en la tierra. Su hija mayor, Teresa, lleva ese nombre en honor a este milagro. La paternidad es lo que más le gusta, y sus hijas le devuelven un cariño inmenso, diciéndole: "Papá, te queremos mucho y pasas mucho rato con nosotras". Escuchar estas palabras le mueve "Mucho, mucho".

el Legado de Belén Domínguez

El testimonio de Casto también se entrelaza con el de Belén Domínguez, a quien entrevistó en su canal de Instagram "Vidas TV". Casto destaca que Belén tuvo su conversión en el hospital y que "se fue al cielo siendo santa". A pesar de ir a ver a una enferma con la expectativa de sentir “lástima", Casto salió "volando" de la habitación, "alucinado". Belén, a pesar de no poder moverse y vivir en una habitación pequeña, era "feliz, te sonreía y daba gracias por todo" cuenta emocionado, haciéndole reflexionar: "Cuánto tengo que aprender yo aquí".

Como cristiano, Casto siente la responsabilidad de ir más allá de la música en sus redes sociales, lo que lo llevó a lanzar "Vidas TV" para dar "algo más" a sus millones de seguidores. A través de "pildoritas de reflexiones", comparte mensajes inspirados que le "nace el Señor", como la importancia de la reconciliación familiar.

Cree firmemente en la "nueva evangelización" a través de las redes sociales, destacando que "la oportunidad histórica que tenemos ahora es maravillosa y hay que aprovecharla", ya que la gente "está todo el día metida en las redes sociales". Su historia personal, según él, es un regalo que le emociona cada vez que la cuenta.