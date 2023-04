8 meses desde el arresto de Rolando Álvarez: se convoca una nueva misa en Madrid para pedir su liberación

La semana que viene se cumplen 5 años del comienzo de las protestas del pueblo de Nicaragua contra el régimen dictatorial de Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo. Con este motivo se celebrará en Madrid este domingo, 16 de abril, una misa para pedir la liberación de Mons. Rolando Álvarez, antiguo responsable de los medios de comunicación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, en prisión desde el 4 de agosto del año pasado.

“La situación actual es muy negativa en el país, por lo que me cuentan”, asegura el padre Rafael Aragón, misionero dominico español que vivió durante 40 años en Nicaragua. "Han expulsado en estos días a las dominicas de la Nunciata, gente muy buena que cuidaba a los pobres de la ciudad, así que no entiendo por qué los están expulsando".

El sacerdote dominico ha sido crítico con el régimen y ahora no le dejan regresar. "Allí tuve una actitud crítica y he sido simpatizante de los procesos de cambio de las sociedades latinoamericanas, pero ante la situación que vivimos en 2018 no se podía ser indiferente. La violación de los derechos humanos, los asedios... eran continuos", ha explicado Rafael Aragón.

"A un sacerdote claretiano lo expulsaron del país hace unos días por querer sacar una procesión y por rezar por monseñor Álvarez, que sigue preso", nos explica el misionero dominico. "Esa es la política de un gobierno dictatorial como el de Nicaragua, que quiere cortar el liderazgo de la Iglesia católica y manejar ellos la religión".

Misa por Nicaragua y Rolando Álvarez

La Santa Misa tendrá lugar el domingo, 16 de abril, a partir de las 6 de la tarde en la iglesia de Santa Rosa de Lima (Vía Carpetana, 47), cerca de la estación de Metro de Vía Carpetana (línea 6 de Metro y 17 y 25 de autobús EMT). "Estamos invitando a la celebración de esta eucaristía para conmemorar estos cinco años de persecución religiosa y de violación de los derechos humanos, sobre todo a los nicaragüenses que están en España, para pedir por la unidad de este pueblo y que se fortalezca ese espíritu que necesita la oposición al régimen", ha explicado Rafael Aragón, que presidirá la misa.