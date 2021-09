El mensaje de la Iglesia en España ante el desafío de las migraciones: "Es una llamada a cada persona"

El departamento de Migraciones, dentro de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y la Movilidad humana, ha presentado los materiales para la Jornada mundial del migrante y del refugiado 2021.

«Hacia un <nosotros> cada vez más grande» es el lema con el que se celebra esta Jornada el 26 de septiembre. Y el objetivo, tomar conciencia de la situación del mundo en el que vivimos ante el desafío de las migraciones y las oportunidades que nos ofrecen de cara al futuro.

Centrándose en el tema de la Jornada, los obispos de esta Subcomisión, que está integrada en la Comisión Episcopal para la Pastoral social y Promoción humana, explican que “para responder en clave de <nosotros> se nos llama a poner todo el esfuerzo en constituir, con todos, un sistema que normalice la migración legal y segura a largo plazo, y que se base plenamente en una ética apoyada en los derechos humanos, en el horizonte de fraternidad universal y en el derecho internacional”.

“Esto – puntualizan - nos abre a la tarea de ayudar a recrear el modelo de ciudadanía que propicie una cultura de la integración que, además, aprenda a globalizar la responsabilidad de vivir juntos en esta casa común". En esta línea, señalan como ejemplo las propuestas del papa Francisco en el capítulo que dedica a “la mejor política” dentro de la encíclica Fratelli tutti.

“Es hora de incorporar el grito de tantos y de acoger las huellas ya marcadas”, afirman los obispos; además agradecen “todo el camino emprendido en este tiempo por quienes hacen de puentes de esperanza para tantos desde sus comunidades”.





Crisis migratorias en pandemia

Pero un año complicado por la pandemia, los obispos también quieren hacer presente en su mensaje las dramáticas crisis migratorias, tanto en las fronteras de Canarias como en Ceuta y Melilla. "Las personas vulnerables en movimiento - recuerdan - siguen llamando a nuestras fronteras. Con ellas sentimos que estamos juntos en un mundo plagado de catástrofes, de guerras y consecuencias del cambio climático que siguen obligando a muchos a salir de su tierra".

También muestran su preocupación y rezan "por el dolor de quienes, a poco de llegar, intentan abrirse paso en nuestra sociedad y que, en poco tiempo, ha agrandado sustancialmente su desigualdad". En este tiempo, "hemos aprendido a constatar que todos estamos interconectados, que compartimos destino y viaje. Sabemos que estamos en el mismo barco en medio de muchas tormentas, donde o permanecemos juntos, o perecemos juntos", añaden los obispos.

Las palabras del obispo responsable de Migraciones, Mons. José Cobo

Durante la rueda de prensa de presentación de los materiales, el obispo auxiliar de Madrid y obispo responsable de Migraciones, Mons. José Cobo ha explicado cómo “hay mucha gente dentro de la Iglesia que está empujando para que la sociedad acoja el fenómeno de la migración con ojos nuevos. Es un momento para agradecer y reconocer esa vida que afronta el problema de la migración”.

Mons. Cobo ha afirmado que “se trata de aprender a vivir y a construir en un nosotros que este año puede ser más amplio para todos”. El obispo auxiliar ha pedido dejar “de hablar como ellos y nosotros y buscamos la dignidad que nos une, construir la fraternidad".

Mons. Cobo ha añadido que esta Jornada mundial del migrante y del refugiado es “una llamada a cada persona, allí donde hay realidades de la Iglesia y una llamada a la sociedad. Contemplar la migración nos da soluciones para el futuro”.

"Repensar juntos un modelo económico más inclusivo"

El director del departamento de Migraciones, Xabier Gómez, ha recordado que esta Jornada no es una recurrencia del Papa Francisco: “Este año será el año 107 donde la iglesia lleva señalando la movilidad humana en búsqueda de dignidad y desarrollo”. Ha recordado además como en el año 2013 desde Lampedusa, “Francisco denunciaba la globalización de la indiferencia, y proponía la globalización de la solidaridad”.

Xabier Gómez ha pedido “repensar juntos un modelo económico más inclusivo, que no genere descarte”. El director del departamento de Migraciones ha asegurado que “la Iglesia en España no está dormida y sigue caminando junto a las personas migradas, ayudando a generar una cultura del encuentro. No situándonos para las personas migradas sino con ellas. También cada Jornada Mundial es una fecha para agradecer a quienes, en los territorios de fronteras, en las islas y costas, en los campos con los jornaleros, existe ya, en la medida de sus fuerzas, un nosotros que acompaña la causa de vida digna, que reza y trabaja para ser más grande e inclusiva”.