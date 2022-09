El mayor representante de los anglicanos en España se une al dolor por la muerte de la reina: "Fue un ejemplo"

“Nosotros queremos expresar nuestras condolencias a los ciudadanos del Reino Unido y a todos los miembros de la Commonwealth ante el fallecimiento de la reina Isabel”. Así ha expresado a ECCLESIA el obispo Carlos López Lozano, máximo representante de la Iglesia anglicana en España, “su pesar y dolor” que se une “al de tantas personas y especialmente a los británicos que viven en nuestro país, muchos de ellos miembros de nuestras parroquias y congregaciones”.

El obispo anglicano, miembro de la Iglesia Española Reformada Episcopal, ha querido destacar la figura de la monarca fallecida y “el ejemplo de fidelidad a Cristo, apoyo a la comunión anglicana y servicio hasta el último aliento en la esperanza de la Resurrección”.

—¿Qué presencia tiene la Iglesia anglicana en España?

—Tiene una presencia centenaria, más de 150 años de presencia, con parroquias en casi todas las en todas las comunidades autónomas. En las principales capitales tenemos una o dos parroquias. Es difícil de cuantificar, pero en España existen en torno a unos 5000 comulgantes dominicales. En cuanto a la membresía, las cifras se sitían en unos 20.000 en total, que incluyen los españoles y los británicos que viven en nuestro país.





—La Iglesia anglicana está formada por Iglesias nacionales y provincias, ¿de quién dependen?

—Todas ellas son independientes o codependientes, pero no dependen una de otra, sino que juntas y en comunión decidimos. En España la Iglesia es muy nacional, y se gobierna con un Sínodo nacional. Eso sí, contamos como título honorario, contamos con el arzobispo de Canterbury, que es el Primado de toda Inglaterra, un cargo más bien simbólico ya la Iglesia se gobierna autónomamente.

Miramos con esperanza hacia el futuro

—¿Y que significa para la Iglesia Española Reformada Episcopal la muerte de la reina Isabel?

—Significa una pena muy grande, es una gran pérdida porque se trata de una persona de gran fe que a través de su vida ha demostrado esa constancia en el servicio a los demás. No obstante, miramos con esperanza hacia el futuro, ya que Dios ha provisto un rey para los británicos que esperamos que sea tan bueno como su predecesora. Lo mismo esperamos la de la siguiente generación.

—Carlos III pasa a ser por tanto gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra. ¿Eso cómo les afecta?

—El título de Gobernador Supremo de la Iglesia Inglaterra lo es para la Iglesia Inglaterra. Las demás iglesias de la corona anglicana, incluso la Iglesia Episcopal de Escocia, la Iglesia de Gales, Irlanda Norte… no lo tienen como Gobernador supremo. Tampoco la Iglesia de Irlanda, la de España o la de Portugal. Es un título honorario, y no se espera que el monarca intervenga en nada, como tampoco interviene en la política.

"Dios ya ha salvado su alma"

—¿Cómo será el funeral de la reina Isabel? ¿Cuáles son las principales diferencias con la liturgia católica?

—El funeral se celebrará en unos diez días, y se prevé que sea multitudinario, solemne y muy concurrido. En cuanto a la celebración, es muy similar a un funeral católico romano, con la diferencia que no pediremos por la salvación del alma de la reina, porque creemos que ya está en el cielo. No hay que esperar a que haya unos sufragios, porque ya Dios ha salvado su alma, como salva el alma de cada persona que se entrega a Cristo, y se hace heredero de las promesas de la salvación de Dios. En definitiva, es una celebración para dar gracias por su vida su trabajo, su ministerio y su servicio tanto a la Iglesia como al mundo.

Una relación "más que buena"



—¿Y qué relación tienen ustedes con la Iglesia católica aquí en España?

—Pues más que buena, como no podía ser menos. Tenemos firmado, por ejemplo, un acuerdo con la Conferencia Episcopal Española en relación al reconocimiento mutuo del Bautismo. Yo me reúno ocasionalmente con el presidente, con el cardenal Juan José Omella y con el arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, con quien me une una amistad personal. A nivel personal e institucional las relaciones son muy, muy buenas.