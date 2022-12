Más de 40 obras de arte acercan a la Inmaculada a Madrid: "Así es la figura de María en el arte contemporáneo"

"Decía Schiller que «con el ideal de humanidad se nos dio al mismo tiempo, el ideal de belleza». Esta muestra, más allá de ser una experiencia estética con diversidad de lenguajes artísticos y estilos, es sobre todo un medio que señala la belleza de María de Nazaret como un mensaje siempre contemporáneo, y en nuestro caso, a menudo contracultural". Así explica Xabier Gómez OP, director del espacio O_LUMEN.

Y es que desde este 8 de diciembre, coincidiendo con el Día de la Inmaculada, y hasta el 20 de enero próximo el espacio de los dominicos presenta una nueva propuesta: la exposición "Ella – María en el arte contemporáneo". Una recopilación de diferentes representaciones de la figura de la Virgen en diferentes materiales que se podrá visitar en la calle Claudio Coello, 141, de Madrid.

Tal y como ha explicado Gómez a ECCLESIA, "María es la primera discípula, la que nos lleva a Jesús. Intentamos que el arte nos provoque el deseo de conocer mejor al Hijo de Dios, que tomó nuestra carne en María, en quien converge la bondad, la verdad y la belleza".

Figura y legado

Por ello, esta muestra se presenta como una exposición colectiva en la que “una veintena de artistas contemporáneos plasman su visión en torno a la figura y legado de María de Nazaret con pintura, escultura, fotografía, y una instalación de Ana de Alvear”.

La iniciativa, que surge de la colaboración entre O_LUMEN – y la delegación de Fe y Cultura de la archidiócesis de Toledo: "Los proyectos de misión a través del arte hemos de apoyarnos y trabajar en red, por eso, tras visitar la exposición que se realizó en Toledo, O_LUMEN se ofreció para que ELLA pudiera venir a Madrid y Madrid pudiera acercarse a ELLA", explica el dominico.

Diversidad estética

En tota, se reúnen “más de 40 obras de gran diversidad estilística y técnica, muchas de las cuales han sido creadas expresamente para esta exposición”. Además se añaden dos conjuntos pictóricos: uno formado por más de 50 dibujos hechos a mano con lápices de colores de Ana de Alvear y un tríptico al óleo de Constanza López Schlichting. La muestra está organizada en función de la temática: María mujer de esperanza; María con el niño Jesús en brazos, María en la pasión de Jesús. Arte contemporáneo al servicio del pensamiento, la emoción y las demandas de sentido.

"Todos los artistas han hecho un gran esfuerzo, y agradecemos su generosidad para hacer posible que ELLA sea una realidad accesible a todos. Evidentemente, me ha sorprendido alguna obra más que otra, pero prefiero no condicionar la mirada del público y sí invitarles a que vengan a verla y se dejen sorprender. Quien venga abierto a la sorpresa, será tocado por alguna obra, por quien está detrás de todas ellas, no tengo ninguna duda".





Atrio de los gentiles

El espacio de los dominicos quiere con esta muestra "continuar trabajando con un gran esfuerzo económico y humano, en tiempo de carestía y de crisis, no tenemos apoyo económico fuera de lo que los Dominicos destinamos a este proyecto de misión".

Al mismo tiempo, mantenerse abiertos a recibir propuestas artísticas de calidad, "a seguir haciendo de este Espacio un «atrio de los gentiles» con las exposiciones y actividades paralelas programadas. Permanecer, crecer ofreciendo con nuestras actividades, una parábola de diálogo, con propuestas de sentido a través del arte y el pensamiento. En medio de la Iglesia, aprendemos de la creatividad y búsquedas de los artistas, proponemos la armonía entre arte, pensamiento contemporáneo y la experiencia del Dios de Jesús".