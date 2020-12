Mario Iceta toma posesión este sábado como Arzobispo de Burgos: cercano, positivo y doctorado en Medicina

Mons. Mario Iceta toma posesión este sábado, 5 de diciembre, como Arzobispo de Burgos.La Eucaristía tiene lugar en la catedral burgalesa y en la que están presentes las cámaras de TRECE a partir de las 11h. Participará el nuncio de Su Santidad en España, Mons. Bernardito Auza.

Mons. Iceta, hasta ahora obispo de Bilbao, escribió un emotivo mensaje dirigido a la diócesis vasca y a la Archidiócesis de Burgos, en la que agradecía sus 12 años de ministerio, y mostró el deseo de servir con “plena entrega y afecto” a la “insigne y venerable Iglesia metropolitana de Burgos”. Fue el pasado 6 de octubre cuando el Vaticano hizo público su nombramiento, tras aceptar la renuncia, al cumplir 75 años, del hasta ahora Arzobispo de Burgos, Mons, Fidel Herráez.

Doctorado en medicina, llegó a convertirse en el obispo más joven de España

De talante tranquilo pero firme en sus posiciones. Así se podría definir la figura deMons. Mario Iceta. Como obispo de Bilbao, y a diferencia de sus inmediatos antecesores en la diócesis, no ha tenido que vivir los años de plomo del terrorismo de ETA, si bien es cierto que siempre se ha mostrado muy cercano a las víctimas: “Merecen siempre nuestra compañía y nuestro recuerdo. Debemos aliviar sus dolores en la medida en que podamos”, llegó a afirmar en una ocasión.

Carácter no le falta a este ministro del Señor nacido en 1965 en Guernica, y que lleva por lema episcopal “Servidor de todos”. Cercano y positivo, experto en bioética y formado en piano, descubrió su vocación religiosa mientras estudiaba medicina y se convirtió con 45 años en el obispo más joven de España.

Mons. Iceta se doctoró en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra y es también Doctor en Teología por el Instituto Juan Pablo II para el estudio sobre el Matrimonio y Familia de Roma. Es miembro de la Real Academia de Córdoba (ciudad a la que está muy unido) en su sección de Ciencias morales, políticas y sociales desde 2004. Asimismo, es miembro de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao desde junio de 2008.

Ha sido el Fundador de la Sociedad Andaluza de Investigación Bioética y ha participado como ponente en diferentes cursos y conferencias de Bioética tanto en España como en el extranjero y posee numerosos artículos en revistas especializadas en Bioética y Teología Moral.

Su vocación llegó mientras estudiaba medicina

Sobre su vocación llegó a afirmar que “fue tardía: estaba cursando la mitad de los estudios de medicina cuando surgió la pregunta de ser sacerdote. Yo conocía a otros sacerdotes, tenía inquietudes espirituales, y me planteé ser sacerdote viendo el ejemplo de otros sacerdotes cuya vida me atraía. Estudiando medicina, aconsejado por otros sacerdotes, vi que el Señor me llamaba a una vida de consagración, de ministerio sacerdotal, y dije que sí y respondí a esa llamada”.

La anécdota que acompaña a Mons. Iceta

Le gusta dedicar su tiempo libre a caminar por el monte, tocar el piano y el órgano. Su doctorado en Medicina le ha granjeado una de las anécdotas más curiosa de su vida. En un vuelo a Sevilla tuvo que reanimar a un viajero que estaba inconsciente y los pasajeros al ver que era un cura pensaron que había fallecido. “Gracias a Dios salió adelante y todo quedó en un susto”, cuentan desde el Obispado.

Cargos pastorales

En la diócesis de Córdoba ha desempeñado diversos cargos pastorales como párroco, Vicario Episcopal y Canónigo penitenciario. En el campo docente ha sido profesor de Religión en Educación secundaria; Profesor de Teología de los Sacramentos, Liturgia y Canto Litúrgico en el Seminario Diocesano de Córdoba; profesor asociado de Teología Moral Fundamental y Bioética en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra (2004-2006); profesor de Moral Fundamental y de Moral de la Persona y Bioética en el mismo Seminario.

Otros datos de interés

En la CEE es miembro de la Comisión Ejecutiva, cargo para el que fue elegido el 3 de marzo de 2020. Asimismo, es miembro de la Comisión Permanente. En la CEE es vicepresidente de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar y presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la defensa de la Vida desde 2014, tras ser reelegido para este cargo el 15 de marzo de 2017. Era miembro de esta Comisión desde el año 2008. También ha sido miembro de la Comisión Episcopal de Liturgia de 2011 a 2014.