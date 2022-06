Manos Unidas presenta los datos de la Memoria de actividades del "año más difícil de su historia"

"Casi medio millar de iniciativas que tienen como objetivo la defensa de los derechos humanos y que han contribuido a mejorar la vida de más de millón y medio de personas en 51 países de África, América y Asia", ha insistido.

Visiblemente emocionada, Clara Pardo ha querido despedirse del servicio comp presidenta de la entidad, y ha destacado, que en este último acto antes de "pasar el testigo" a la presidenta electa, Cecilia Pilar Gracia, —ha de ser ratificado el nombramiento por la Conferencia Episcopal Española—, pide "seguir manteniendo el compromiso con los más desfavorecidos". Además, ha animado a no dejarse ganar "por la indiferencia o la apatía, para que no ganen terreno en nuestras vidas".

Por último ha asegurado que seguirá trabajando en esta tarea, por "despertar conciencias adormecidas y rescatar del olvido a millones de personas condenadas al hambre y a la pobreza en un mundo desigual".

#ManosUnidasen2021. Clara Pardo: Me voy con un agradecimiento infinito por los seis intensos años de servicio a los más desfavorecidos que he pasado al timón de Manos Unidas. Unos años que me han hecho crecer como persona y han redoblado mi fe en que otro mundo mejor es posible.