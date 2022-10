14 madres hacen el Camino de Santiago para visibilizar el cáncer infantil: "Sentimos nuestros corazones rotos"

Un grupo de catorce madres procedentes de diferentes puntos de España han completado este viernes la peregrinación del Camino de Santiago. A todas ellas les une el dolor y el duelo por la pérdida de un hijo como consecuencia del cáncer infantil, una enfermedad poco o nada investigada en España, pero que se cobra la vida de unos 200 menores cada año, lo que en porcentaje se traduce en un 20% de los casos diagnosticados.

Una de las peregrinas es Patricia Jiménez, quien en ECCLESIA nos ha revelado que, en el momento de la conversación, están reponiendo fuerzas en la plaza del Obradoiro tras cinco días en el que han recorrido cien kilómetros con el fin de visibilizar el cáncer infantil.

“Empezamos el lunes 3 de octubre desde Sarria (Lugo) y hemos hecho el Camino Francés. Aquí estamos en la Catedral con una pancarta y un ramo de flores que nos han traído para recibirnos. Hemos llegado rotas emocional y físicamente. Algunas venimos ya con lesiones”, ha relatado con emoción.

Pero la fuerza que les proporcionan sus hijos desde arriba es mayor que cualquier dolor y cansancio que hayan podido sentir. Por si fallan las fuerzas, estas madres sufridoras han tenido de su lado también a las cientos de personas que han conocido esta iniciativa a través de las redes, y que no han dejado de transmitirles su apoyo de manera virtual y presencial: “Muchos de ellos han leído la noticia y han venido a esperarnos. Es muy emotivo”, recalca Patricia.

"No hay presupuesto de las administraciones para investigar el cáncer infantil"

Completar el Camino de Santiago, expone Patricia, es solo el inicio para continuar dando difusión al cáncer infantil que tanto dolor produce entre los pequeños y sus familiares: “Lamentablemente nuestros niños no tuvieron opción. Para algunos de ellos desde el primer momento el diagnóstico fue una sentencia de muerte, por lo que nos levantamos y alzamos la voz por nuestros hijos que no están y los que están luchando y no lo van a conseguir, para seguir pidiendo a quienes tienen fuerza aporten dinero a la investigación”.

Y es que como ha denunciado Patricia, el presupuesto que las administraciones públicas destinan a la investigación del cáncer infantil es nulo: “Hemos intentado dar con el dato y no lo hemos encontrado, por lo que se interpreta que no se da, solo desde fondos privados”.

Una realidad que no hace más que ahondar en la sensación de que el cáncer infantil es un tema tabú en nuestra sociedad: “No solo pierden el pelo, es que duele mucho, les mutilan, les provoca cirugías muy dolorosas y queremos que se vea esta realidad”, ha expresado.

En este contexto, iniciativas como realizar el Camino de Santiago no es más que un instrumento de difusión, pero además un intento por “convertir este dolor en algo que nos aporte más energía para seguir sobreviviendo sin nuestros hijos”.

Por ahora no tienen previsto nuevos retos para continuar con la campaña de difusión, aunque la cuenta de Instagram que abrieron hace menos de un mes suma ya más de 5.000 seguidores, muchas de ellas madres que están pasando por la misma situación que las cuarenta mujeres que integran el grupo: “Les damos consejo e intentamos con organizaciones privadas que disponen de centros de investigación seguir dando difusión”, ha agregado.

"Sentimos nuestros corazones destrozados"

Es lo que les queda a estas madres, ayudar en lo posible a que ninguna madre sufra la pérdida de su hijo como consecuencia del cáncer. Patricia perdió a la suya con tan solo 7 años, el 28 de julio de 2021.

“Nunca te recuperas. Son periodos, son fases, vas por temporadas, por días, pero siempre hay algo que te recuerda. El amor de una madre por un hijo es infinito, y nosotras sentimos nuestros corazones destrozados. Vamos a seguir luchando por ellos aunque no estén con nosotras”, ha asegurado Patricia en ECCLESIA.