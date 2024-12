Luis Argüello llama a los cristianos a no ser "indiferentes" ante los males del mundo como "el dolor, el hambre o la guerra"

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha instado a los cristianos a no ser indiferentes al dolor o las injusticias, haciendo alusión al tema musical que interpreta la artista Ana Belén, en su intervención durante la Gala de la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia correspondiente al año 2023, y que se ha celebrado en la Fundación Pablo VI en Madrid.

“Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la injusticia no me sea indiferente, solo le pido a Dios que el hambre, que la guerra no nos sea indiferentes, hermanos”, ha manifestado el también arzobispo de Valladolid, quien ha hecho hincapié en que la celebración de esta gala tiene lugar el 10 diciembre, coincidiendo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU en 1948.

Una efeméride que Argüello ha aprovechado para recordar que para los creyentes, los derechos humanos tiene una doble perspectiva: “Primero los derechos de Dios. Dios tiene derechos y queremos cantar su Gloria, reconocer el esplendor de la verdad que brota de su corazón y poder impulsar el resplandor del bien, tocar la Gloria. La Iglesia canta la Gloria de Dios y sabe desde los padres antiguos que la Gloria de Dios es que el hombre es vida. Y la otra perspectiva de vivir lo derechos humanos es reconocer los deberes humanos, un pueblo de deberes que reconoce un deber de amor y que surge de encontrarse unos con otros en el camino de la vida. Ese deber de amor supone responder a la pregunta de para quién soy”, ha reflexionado.

En este sentido, ha recordado que del 7 al 9 de febrero tiene lugar el Congreso de Vocaciones en Madrid, donde la Iglesia se reunirá para “reconocernos como asamblea de llamados”. El presidente del episcopado español reconoce que quizás el número de católicos haya disminuido con el paso de los años, en un avance hacia la secularización, pero que para Argüello no debe hacernos decaer.

“Los números que aquí vienen (refiriéndose a la Memoria) nos hacen reconocer que se bautizan o se casan menos personas, pero si dejamos que el entusiasmos de la gloria nos toque nuestro corazón, una Iglesia más pequeña puede ser significativa para cantar la gloria de Dios y entregar nuestra vida en un ejercicio de deber de amor”.

Los datos más destacados de la Memoria de Actividades de la Iglesia

Los datos de la Memoria, que se han dado a conocer en la mañana de este martes, 10 de diciembre, en la sede del episcopado, recogen que la Iglesia ayudó en el año 2023 a cerca de cuatro millones de personas a través de sus más de 8.800 centros destinados a comedores sociales, residencias de mayores, centros para víctimas de violencia, asistencia a inmigrantes o, más recientemente, la ayuda desplegada con motivo de la DANA en Valencia.

Uno de los aspectos más destacados de la Memoria es el impacto económico de la labor educativa de la Iglesia, generando un ahorro a las arcas del Estado de 4.604 millones de euros (un 9% más que los datos de 2022), gracias a la eficiencia en la gestión del gasto en los centros y la baja dotación de los conciertos en comparación con la enseñanza pública.

En este sentido, el informe calcula que el gasto de la actividad de la iglesia diocesana en España (diócesis con sus parroquias, centros de formación y Conferencia Episcopal) es de 1.428 millones de euros, lo que supone 4 veces más en relación a lo aportado por la asignación tributaria. En términos de aportación fiscal, la contribución socioeconómica de la Iglesia diocesana alcanza los 290.271.269 €.

Otro aspecto destacado que recoge la Memoria de Actividades del año 2023, es que más de 8,5 millones de personas acudieron regularmente a misa, lo que supone un ligero incremento respecto al año anterior. En cuanto a los sacramentos, se ha incrementado el número de bautizos con 159.426 y confirmaciones, 107.300, aunque desciende ligeramente el de matrimonios con 33.500.