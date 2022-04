Luica Villanego: "Necesitamos reflexionar sobre lo que vivimos, hacer silencio y guardarlo en el corazón"

Este miércoles ha dado comienzo la 51ª Semana Nacional de Vida Consagrada bajo el lema "Somos relación, somos en relación". Una de las ponencias presentadas ha sido la pronunciada por Luica Villanego Aido, titulada “El acompañamiento y la soledad”. La ponente pertenece al grupo de acompañamiento RUAJ, un proyecto de misión que se desarrolla en Salamanca. Ha afirmado que "necesitamos reflexionar sobre lo que vivimos, hacer silencio y guardarlo en el corazón".

Antes del comienzo de la ponencia, el presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, Luis Ángel de las Heras, ha afirmado que “a través de nosotros tenéis toda la cercanía de los obispos de la Conferencia Episcopal Española. Entorno al lema de esta semana voy a decir que tenemos la opción de mantener, acrecentar y ganar cuando esté herida la fraternidad. Esa es una palabra de vida para todos. Que nos alegremos de cultivar y cuidar nuestras relaciones”.

Luica Villanego ha tratado su ponencia “El acompañamiento y la soledad” desde tres primas distintos. Ha comenzado afirmando que “la soledad hoy tiene mala prensa. Nuestra sociedad lo expresa con la prisa continua. Cuando no estamos con nuestras pantallas abiertas muchas veces vivimos dificultad para atravesar esos momentos. En la vida consagrada también participamos en estos momentos. A veces se nos hace un poco temible la soledad. Cuando buscamos en el diccionario esta palabra se define como una carencia voluntaria o involuntaria de compañía, además de un lugar de desierto o tierra no habitada”.

Adentrando un poco en el significado de la soledad, explica que “la soledad afecta al cuerpo biológicamente. Cuando vivimos una buena relación con la soledad nuestro cuerpo también lo agradece, para serenarnos. Si la miramos desde la psicología, los psicólogos la describen como un estado de ánimo con connotaciones distintas. La soledad no siempre está bien mirada y a veces se mira como peligro o sufrimiento. A veces podemos negarla o suavizarla. La tradición bíblica insiste en presentarnos la vida humana como una vida de compañía. Estos días anteriores hemos podido contemplar a Jesús en su profunda soledad que nos recuerda el Salmo 21. Sin embargo Jesús en el Evangelio de Juan repite que no está solo”.

Ha concluido este primer apartado expresando que “la soledad va a depender de cómo me relacione con ella. Si trato de evitarla es señal de que no es bendición o todavía no he encontrado ese gusto por la soledad. Si no dejamos espacio para que nuestros estímulos reposen, viviremos en una vida distraída y no encontramos tiempo para pensar, estudiar y profundizar lo que vivo. Las relaciones entonces se van a convertir en relaciones de dependencia de los otros o relaciones de reactividad. La capacidad de silencio nos ofrece la capacidad de pensamiento con uno mismo. Sin el conocimiento propio nos va a ser muy difícil afrontar de manera positiva la soledad”.

Como segundo punto clave, Villanego ha instruido que “debemos saber qué somos y qué nos constituye. En RUAJ decimos que lo que somos, somos fragilidades habitadas. La fragilidad no es un defecto, es una característica radical de la condición humana. No somos personas que estamos huecas, estamos habitadas. Siempre podemos estar en la buena compañía. A pesar de esto también somos vulnerables. Esto nos constituye en una apretura para la realización de nosotros mismos o el camino de la perdición”.

Autoconocimiento para hacernos disponibles

“El conocimiento de sí pide entonces que yo pueda disponer de mí para hacerme disponible. Que pueda llegar a la madurez de un yo reconciliado y unificado. Desde ahí necesitamos un continuo proceso de alternancia entre soledad y relación, en el camino de construirnos. Hay distintos lugares, primero el de partida en el que yo soy desde nosotros y no sin los otros. Ese momento en el que vivimos porque los otros nos sacan adelante, porque por mí mismo todavía no puedo vivir. En esa fase nos vivimos como lapas en la seguridad de los otros y en la vida de los otros y que tenemos que ir desincrustándonos para hacer nuestra propia vida”.

Por último, Luica Villanega ha expuesto qué puede ofrecer el acompañamiento. “Tiene una finalidad, el horizonte del acompañamiento es acoger la VIDA acompañando con la vida. La VIDA (con mayúsculas) porque es acoger al que nos llama a ser hijos o hijas, acompañando la vida todo lo que nos va aconteciendo en la vida. Ese es nuestro modo de entender el acompañamiento. Se nos pide que seamos testigos respetuosos. Nunca abandonar ni anular el diálogo que la persona va haciendo, posibilitando que viva la soledad para poder acogerse ahí. El acompañamiento y la buena compañía la entendemos en las relaciones de los encuentros".

"Necesitamos reflexionar sobre lo que vivimos, hacer silencio y guardarlo en el corazón"

"Decimos que el acompañamiento es beneficio porque lo que ofrece el acompañamiento personal es crear esas condiciones para que uno pueda contactar consigo mismo. Si no contactamos con nosotros mismos no podemos llegar a reconocernos, a decirnos quién somos. Necesitamos reflexionar sobre lo que vivimos, hacer silencio y guardarlo en el corazón. Ahí es donde podemos escuchar las mociones del Espíritu”.

Ha concluido su intervención rememorando la carta a los Efesios, “invitándonos a crecer hasta la plenitud en Cristo. No seáis como niños caprichosos, sino viviendo con autenticidad todo, con responsabilidad, libertad y espiritualidad. Vivir hasta alcanzar el crecimiento en Cristo Jesús, en una vida auténtica en el amor”.