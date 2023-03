Los perjuicios de la gordofobia: "Es un prejuicio que da derecho a decirle a una persona gorda"

La discriminación que sufren las personas con sobrepeso es una realidad de la que poco se habla. Ajenos a la realidad que vive cada persona, tendemos a dar por sentado que son personas con hábitos de vida poco saludables sin pensar muchas veces en las consecuencias que pueden sufrir. Mónica González lo ha experimentado a lo largo de su vida. Economista de profesión, pero también coach de aceptación corporal. Todo empezó hace 10 años cuando decidió hacer una dieta un tanto agresiva que le llevó a perder 40 kilos.

"Se presupone que la persona gorda no tiene hábitos saludables"

Aprender a quererse y aprender a respetar y mirar a la persona como lo que es. La sociedad tiende a descartar aquello que no le gusta, aquí entran también las personas con sobrepeso.

“Yo siempre había vivido con esa esperanza de que el día en el que yo adelgazara, que cumpliera con ese peso ideal…mi vida cambiaría completamente. Y efectivamente, cuando llegó, sí que sentí que mi vida era más fácil para mí, que a mi alrededor me lo ponían mucho más fácil, me cabía la ropa, incluso era más fácil relacionarse con ciertas personas que me decían ¡por fin te estás cuidando! Fue entonces cuando pensé ojalá pudiera hablar con la gorda que yo era para decirla que se merece amor, respeto, independientemente del cuerpo que tenga”, explica Mónica, que asegura que la gordofobia está en todo momento en su vida.

“Es un prejuicio, se presupone que la persona gorda no tiene hábitos saludables, es una persona que es vaga y además se moraliza, todo el mundo tiene derecho a decirle a una persona gorda lo que tiene o no que hacer”, asegura Mónica. “Aprendes a darte cuenta de que lo importante es lo que piensas tú de ti misma y no los demás, pero no es una labor fácil. Además, la vida a veces se hace incómoda por el peso.”

El efecto rebote de tantas dietas hizo que Mónica recuperara los 40 kilos que había perdido y ganó otros 20 más. Mónica se dio cuenta de que el problema real no eran los kilos si no el considerar el cuerpo sólo como algo cuya función es estar bonito ante los demás. “El cuerpo es algo más, somos mucho más que un cuerpo.”

La psicóloga Ana Lacasa: “La dieta transmite miedo y acaba con la autoestima"

Ana Lacasa es psicóloga y técnico de investigación en la Universidad Francisco de Vitoria.Desde su profesión, trata de entender qué es lo que está pasando con una cuestión que no sólo afecta a las personas que realmente sufren sobrepeso, sino que muchos jóvenes están creando una imagen distorsionada en torno al cuidado del cuerpo.

“Existe una presión social increíble para alcanzar un canon de belleza que es totalmente lejano a la realidad, esto lo que hace es que se crean unas expectativas inalcanzables que frustran y que derivan en discriminación”, explica Ana. “La dieta transmite miedo y acaba con la autoestima, esta manera de vivir la dieta deriva muchas veces en trastornos de conducta alimentaria”. ¿Cuál es entonces el secreto para desenvolverse en una sociedad que no encajas? Según Ana, “Teniendo muy claro que nuestro valor trasciende el cuerpo, va más allá del cuerpo, redescubrir nuestro valor y localizar el vínculo emocional que tiene uno con la comida, al final es necesario revisarlo y no utilizar la comida para cubrir necesidades que tenemos como la soledad”.