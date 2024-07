Los obispos se reunirán el 9 de julio para acordar el plan de reparación de víctimas de abusos

Los obispos se reunirán en Asamblea Plenaria Extraordinaria el próximo martes, 9 de julio, para dar a conocer el plan de reparación integral a las víctimas de abusos sexuales, de manera que puedan“hacer sus aportaciones , si procede, den su aprobación”,tal y como ha informado el secretario general del episcopado, Francisco César García Magán, durante su comparecencia para dar cuentas de los asuntos tratados en la Comisión Permanente.

Durante los dos días de trabajo, los obispos que integran la Permanente ha estudiado este plan de 'Reparación Integral a las Víctimas de Abusos sexuales a menores y personas vulnerables equiparadas en derecho' (PRIVA), en el que también ha participado la CONFER.

Un plan que, como ha detallado García Magán, está orientado a la reparación integral de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, principalmente en los que ha fallecido el victimario o el caso ha prescrito, para ofrecer una reparación adecuada que responda a la demanda que cada caso particular requiere.

“El PRIVA es un plan de de actuación para ese ámbito concreto de casos en los que no es posible seguir por una vía judicial, ni civil, ni canónica por ejemplo por la muerte del victimario, pero sin embargo hay una obligación moral de poner a la víctima en el centro, y aunque la vía judicial o civil o canónica no se puede seguir, el PRIVA quiere salir al encuentro de eso, por lo que está indirectamente recogida las recomendaciones del Defensor del Pueblo", ha explicado el portavoz de los obispos.

El PRIVA no recoge el número de víctimas: "Lo importante es darles una respuesta integral"

En este sentido, ha precisado que el plan implica una escucha de la víctima, así como un acompañamiento técnico, médico, psicológico o espiritual, y en el que también está contemplado la compensación económica: “Habrá reparación económica a las víctimas que así lo soliciten, ahora el concreto cuando presentemos el plan lo diremos”, ha puntualizado el secretario general.

A su vez, García Magán ha querido apostillar que el PRIVA no recoge un número de víctimas concreto, aseverando que lo importante es darles una respuesta integral: “No vamos a ponernos a discutir de cifra arriba, cifra abajo. En el baile de cifras no solo están las nuestras, sino que en distintas fuentes hay horquillas diferentes. No vamos a entrar, que haya cien menos o cien más, no es que los números no importen, pero ponemos el acento en otros ámbitos."

Cuestionado por los encuentros que ha mantenido la Conferencia Episcopal Española con las víctimas de abusos, el portavoz ha indicado que se han producido, pero con la discreción por bandera: “Algunas han trascendido y otras no. En esta casa -refiriéndose al episcopado- estos encuentros van a ser discretos por nuestra parte, no diremos lo que la víctimas han dicho aquí”.





La reforma de los seminarios

García Magán ha informado que en la Comisión Permanente han conocido el borrador del Plan de aplicación de los criterios para la reforma de los seminarios en España.

La base de este borrador es el documento 'Algunos criterios para la actualización de la formación sacerdotal inicial en los seminarios mayores de las Iglesias particulares que conforman la Conferencia Episcopal Española', que recibieron los obispos españoles en su encuentro, del pasado 28 de noviembre, con el Papa Francisco y el Dicasterio para el Clero.

Los miembros de la Comisión Permanente han valorado el documento y han realizado sus aportaciones. El documento será estudiado en la próxima Asamblea Plenaria de noviembre para que todos los obispos puedan pronunciarse.

Reflexión sobre los fenómenos sobrenaturales

Los obispos de la Comisión Permanente han reflexionado sobre el discernimiento de fenómenos sobrenaturales y apariciones a la luz del documento que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe por el que se reformaron las normas para proceder ante presuntos fenómenos sobrenaturales.

“Ese documento marca unas competencias para las conferencias episcopales en ese proceso de discernimiento y se ha acordado que el organismo que lo asuma y coordine sea la Comisión Episcopal para Doctrina de la Fe", ha informado García Magán.

Asimismo, los obispos de la Permanente han conocido los objetivos y actividades que se están llevando a cabo de cara al Jubileo 2025 y el informe sobre la preparación del Congreso Nacional de Vocaciones '¿Para quién soy? Asamblea de llamados a la misión', que va a tener lugar en Madrid del 7 al 9 de febrero de 2025: ''No hay que hacer una visión reductiva de lo que es vocación. Vocacionados somos todos porque la primera vocación fundamental y fundante de las otras, es la bautismal'', ha precisado García Magán.

García Magán, sobre Belorado: “La archidiócesis de Burgos está actuando con claridad, con caridad y con paciencia”

García Magán ha asegurado a su vez, a pregunta de los periodistas, que en la Comisión Permanente no se ha hablado de la crisis de Beloradode manera oficial, aunque sí en las comidas o intervalos entre reunión y reunión.

En este sentido, ha tildado de “doloroso” y “lamentable” que se haya roto la comunión eclesial y las exmonjas se hayan declarado en cisma: “Es incomprensible todo lo que ha ocurrido no solo con las religiosas clarisas, sino con los personajes que han estado en torno al ámbito de Belorado. La archidiócesis de Burgos está actuando con claridad, con caridad y con paciencia, mucha paciencia. La pertenencia a la Iglesia no se puede imponer a nadie ni impedir a nadie cuando quiere salir. La realidad lamentable es que algunos miembros de un monasterio religioso han querido romper la comunión con la Iglesia”, ha expresado.