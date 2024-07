Las exmonjas de Belorado dejaron un agujero de al menos 45.000 euros entre facturas y nóminas

La archidiócesis de Burgos ha respondido las manifestaciones de la exabadesa del Monasterio de Belorado en un programa de televisión, donde acusaba a Mario Iceta de “coacción” y pretender asfixiar económicamente a las ya exmonjas clarisas.

Ante las declaraciones de Laura García de Viedma, la Comisión Gestora asegura que no se ajustan a la verdad, “tratando de imputar unos posibles hechos delictivos a la Comisión Gestora”, y recalca que la función de la Comisión Gestora que preside el propio arzobispo de Burgos tiene como fin “preservar el patrimonio perteneciente a los monasterios”, lo que trae consigo de administrar “prudentemente los bienes, examinando con cautela las obligaciones económicas de la entidad, de manera particular las contraídas con anterioridad al nombramiento de Comisario Pontificio y Representante Legal”, se puede leer en el comunicado publicado en la noche de este martes, 2 de julio.

En este sentido, la archidiócesis de Burgos recuerda a las exmonjas que les ha sido requerida en cuatro ocasiones “la información de la actividad económica a la exabadesa, sin que ninguna de estas peticiones haya sido atendida”, en la que se solicitaba toda la información legal, tributaria, fiscal, económica, contable o laboral para la correcta administración del Monasterio.

La archidiócesis denuncia que estas solicitudes no solo no han sido atendidas, sino que “nos consta que ha sido dada una orden expresa por su parte –de la exabadesa- de no facilitar esta documentación a la Comisión Gestora”.

Las exclarisas dejaron un agujero en las cuentas de unos 45.000 euros

La archidiócesis de Burgos recoge en su comunicado que, a fecha de 2 de julio, han recibido más de veinte facturas por importe superior a 35.000 euros y un total de once nóminas, por importe de 9.800 euros. Unas obligaciones, apuntan, que no se podían hacer frente con el saldo de 6.000 euros con el que contaba el Monasterio de Belorado: “No sería posible afrontar ninguno de estos pagos, sin la inyección de fondos provenientes de distintos monasterios de la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu.

Y es que la archidiócesis ha insistido en que su prioridad es que los trabajadores que prestan servicios a los monasterios cobren, por lo que ha dado la orden de poner en marcha el procedimiento pertinente “para pagar las nóminas de aquellos trabajadores que han seguido el protocolo establecido por la Comisión Gestora, ante las dificultades que ha generado la exabadesa: facilitarnos su DNI, su contrato laboral, las condiciones en las que venían prestando sus servicios, su número de cuenta actualizado, etc.”.

Respecto a las facturas pendientes, se están atendiendo los pagos de aquellos servicios más básicos y urgentes: “Es una labor minuciosa, dado que hay que examinar detenidamente cada obligación de pago. Algunas facturas han sido emitidas por proveedores afectados por impagos generados durante meses, incluso años, por lo tanto, anteriores a la fecha de nombramiento del Comisario Pontificio. En total se han pagado más de 3.000 € en suministros y más de 18.000 € en créditos bancarios”, explica en el comunicado la archidiócesis castellano-leonesa.



La archidiócesis desmiente que haya ordenado cortes de suministro

Asimismo, el comunicado desmiente que se haya ordenado el corte de ningún suministro ni se ha amenazado con hacerlo: “Tenemos que aclarar que ninguna empresa deja de proveer ningún servicio por el impago de una factura; todo indica que el pretendido corte de suministros es debido al impago de más facturas, cuyo importe desconocemos. Hasta la fecha, la Comisión Gestora ya ha afrontado pagos referidos a servicios de luz, gas y telefonía que superan los 3.000 €”, ha recordado.