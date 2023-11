Los obispos canarios esperan que el Papa ayude a "concienciar al Gobierno" del drama de la migración

“Palabras de aliento y cercanía que dan las gracias por abrir las puertas del corazón a los que sufren y además afrontar los desafíos de las migraciones”. Esa ha sido la respuesta del Papa a los obispos de Canarias, José Mazuelos y Bernardo Álvarez, que han intervenido esta mañana en los micrófonos de COPE.

De esta forma, Mazuelos, obispo de Canarias ha expresado que con la visita al Santo Padre programada para el 15 de enero, “ya se palpa la sensibilidad de Francisco en este asunto, y sobre todo, que no es ajeno a toda esta realidad. Ya me había escuchado muchas veces de una realidad poliédrica, pero el Papa sí es muy sensible a todo este problema, toda esta situación y por lo menos ha mostrado que no está ajeno a la realidad de esa ruta atlántica que padece Canaria”.

Por su parte, el obispo nivariense, Bernardo Álvarez, ha asegurado “que fundamentalmente con el Papa se quiere ver la situación de tanta gente que llega y que es imposible que Canarias pueda asumir eh toda esta problemática. Nosotros hemos ofrecido la parte de atrás del seminario y hay allí más de 200 menores”.

Una preocupación que debe ser de todo el país

También en Las Palmas están en conversaciones “para que la Cruz Blanca asuma los menores en la Vega de San José. Tenemos también una casa que hemos puesto a disposición, Pero hay una preocupación en todo esto. La preocupación es que tiene que intervenir el Gobierno central modificando la Ley. No sé cómo, lo que no podemos almacenar a los jóvenes ni para después, cuando tengan 18 años, salen a la calle. Cáritas Canaria está teniendo más de 600 jóvenes tutelados y ya no son menores tutelados, a lo cual hay que darle de comer. Los vemos que están metidos en prostitución, que están metidos en droga, que están tirados en la calle y eso es lo que no podemos hacer pan para hoy y hambre mañana. Es verdad que ponemos nuestras instalaciones ante esta emergencia, pero esta presencia nos tiene que llevar después hacer una responsabilidad al Gobierno central, a todas las comunidades autónomas, también de de España buscando esa igualdad. Pero eh, hay que hay que hacer solidario, buscando la solidaridad y sobre todo tener los menores para que cuando salgan del centro de menores puedan salir con papeles para poder trabajar y hacer posible con una buena preparación”.

Entonces, atentos con las emergencias ha advertido, “porque las emergencias, una vez que pasan, ya después los políticos se quitan de en medio y ahí nos quedamos y estamos en contra de eso. Nosotros somos subsidiarios, ponemos a disposición del Gobierno todo lo que tenemos, lo que podamos dar”. Los obispos consideran que este encuentro, “es una clara respuesta del Papa a una serie de a una serie de informaciones y de escrito de nuestras cartas que enviamos y que publicamos, y que el Papa hace suya”. Por último, han querido agradecer “a todos los que están trabajando de pastoral, de la inmigración, de Cáritas. Es decir, todo el pueblo canario que está acogiendo”.