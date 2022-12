Los niños zamoranos “ponen” 270 belenes en el Seminario San Atilano

El Seminario San Atilano acoge la XX edición del certamen-exposición de belenes navideños con una participación récord: 270 nacimientos, elaborados por alumnos de la asignatura de Religión de 20 colegios públicos y concertados de la diócesis de Zamora. La delegación diocesana de Enseñanza ha retomado el certamen escolar de belenes tras dos años de parón por la pandemia con el objeto de promocionar la cultura religiosa, la capacidad creativa y el espíritu navideño entre los alumnos de Religión de los colegios públicos y concertados de Zamora.

Reivindicar el verdadero origen de la Navidad

El delegado diocesano de Enseñanza, Juan Carlos López, explica a ECCLESIA que “es una iniciativa que lleva en marcha 20 años y cada vez son más los centros que participan, eso es algo que hay que agradecer al profesorado de la asignatura de Religión. Primero, porque han sabido motivar a los alumnos que participan con ilusión en este certamen y por otra parte, no se nos puede escapar, que la religión ha de salir del aula. Es decir, no puede ser un contenido que nazca y muera en el aula, sino que hay que saber llevarla y transmitirla en la calle. Esta es una buena manera. Por otro lado, es una iniciativa que pretende reivindicar el verdadero origen de la Navidad, que a nadie se le escape su significado y sentido religioso. No podemos dejar que las marcas u otras cosas secuestren el verdadero significado de la Navidad”.

Felicitación de Navidad 2022 del obispo de Zamora. https://t.co/lE5LqXKNhb vía @YouTubepic.twitter.com/SLbZ0EH7WA — Diócesis de Zamora (SP) (@diocesiszamora) December 22, 2022

La creatividad y originalidad de las composiciones que elaboran los alumnos, tanto por los materiales utilizados como por la ambientación de los mismos, hacen de esta exposición de pequeños misterios navideños una de las más visitadas de la ciudad durante las vacaciones de Navidad.

Sobre el certamen

Como es habitual la delegación diocesana de Enseñanza también premiará algunos de los trabajos. En esta ocasión, se han establecido cinco categorías dependiendo del nivel académico de los alumnos. La técnica es libre y se valorará el aprovechamiento de materiales reciclados y la originalidad de las propuestas. Los trabajos se exponen en el Seminario San Atilano en horario de mañana y tarde, durante todo el periodo vacacional.