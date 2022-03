'Los Negros', el documental que cuenta la historia de la única hermandad de Sevilla fundada por esclavos

'Los Negritos', una de las más hermandades con más tradición de la Semana Santa de Sevilla, volverá a procesionar en la tarde de este Jueves Santo por las calles de la capital hispalense, tras dos años sin poder hacerlo por la pandemia.

Pero además, este año los hermanos de la cofradía podrán disfrutar de la película-documental 'Los Negros'que relata la historia de la hermandad desde su fundación hace 630 años por parte de Gonzalo de Mena. El filme, que está dirigido por el director de cine sevillano Antonio Palacios, ya puede verse en las salas de cine de Sevilla, Madrid, Barcelona, Valencia, Granada y Cádiz.

En declaraciones a Ecclesia, Palacios confiesa no ser hermano de 'Los Negritos'. Ni siquiera siente la emoción cofrade tan arraigada en miles de familias sevillanas. No obstante, tiene muy claro que la historia de la hermandad merecía ser llevada a la gran pantalla: “Este proyecto nos llegó a la productora por parte de la hermandad y, cuando el productor me propuso el proyecto, me sonaba un poco extraño o ajeno a mí. Pero leyendo las investigaciones de Isidro Moreno (hermano de 'Los Negritos' y uno de los principales investigadores de la esclavitud en España), descubrí una historia que merecía ser contada”, ha revelado.

La historia de la cofradía y la esclavitud van cogidas de la mano. Sus orígenes se remontan al siglo XIV, cuando Gonzalo de Mena creó en Sevilla un hospital y una capilla para atender a los esclavos africanos que llegaban a los arrabales de la hoy capital andaluza. De ahí que surgiera la idea de fundar esta hermandad, con el fin de integrar a este colectivo en la vida religiosa y social de la ciudad: “Las reuniones que celebraban no contaba con ningún blanco supervisando, lo que sin duda era un gran atractivo para ellos”.

“Los Negros', además de ser un recorrido durante toda la existencia de la hermandad, es también un retrato no solo de la parte de la historia de España y Sevilla, sino una biografía de lo que fue un imperio, cómo cayó y lo que supone ser un imperio, que implica la compra de esclavos”, explica.

“Me interesaba también la lucha por mantener viva una institución integrada solo por negros, tanto de hombres como mujeres, pese a sufrir todo tipo de problemas. Fueron capaces de emprender maniobras políticas para que esa hermandad siguiera hasta nuestros días, mientras otras han ido desapareciendo”, ha agregado Palacios en Ecclesia.

Entre estos problemas que recalca Antonio Palacios, fueron las agresiones que en siglos pasados vivieron los integrantes de 'Los Negritos' cuando procesioban a su Cristo. La presencia de estos esclavos generaba incomodidad entre la sociedad sevillana de entonces, produciéndose altercados, peleas o comentarios de rechazo y odio hacia ellos.

Una de las claves para la supervivencia de la hermandad de 'Los Negritos' fue instaurar que el arzobispo de Sevilla fuese siempre el Hermano Mayor. Una tradición que se mantiene hasta nuestros días, y que se debe a la maniobra realizada por Salvador de la Cruz, quien para Antonio Palacios fue el hermano de raza negra más importante de la historia de la cofradía por su inteligencia: “Había choques con el clero y se le ocurrió la brillante idea, incluso de estratega, que fue ofrecer al arzobispo ser Hermano Mayor”.

De esta manera, el documental 'Los Negros' muestra un perfil de las personas de raza negra que en pocas ocasiones se da en la producción cinematográfica española: “Siempre retratamos a los personajes negros como víctimas, pero en esta película algunos demuestran una gran inteligencia política. Algo que en el cine español no es habitual.”

Siglos después, la hermandad se fue abriendo a todo tipo de personas, independientemente de su etnia, aunque todavía un reducido porcentaje de hermanos son de color: “El cambio étnico en la institución esconde algo positivo, y es que la esclavitud desaparece en el país, pero lo negativo es que Sevilla cae en desgracia, ya no es una potencia mundial y la población negra busca otros sitios con más riqueza. Muchos emigraron a América. Son los motivos por los que cambia la institución”, explica el director.

Pero este proceso de cambio no fue sencillo, ya que el documental refleja cómo la hermandad se resistía a esta apertura, ya que los negros querían seguir dominándola.