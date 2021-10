Los mártires, el motor de la comunión misionera que es la Iglesia

?El balance de la persecución religiosa en la diócesis de Córdoba es estremecedor?, ha asegurado el obispo auxiliar de Madrid, Mons. Juan Antonio Martínez Camino durante la exposición de su ponencia titulada ?La persecución religiosa en España, 1936-1939?, para hablar de los mártires del siglo XX y su impacto social y eclesial. ?Con la beatificación del próximo sábado pasarán ya de 2.046 los mártires de España del siglo pasado?, ha señalado el obispo. Para Mons. Martínez Camino los mártires ?son el motor de la comunión misionera que es la Iglesia?.

?Nunca antes, como en el siglo XX, tantos cristianos habían tenido que pagar con la vida la fidelidad a su fe?, ha asegurado Mons. Martínez Camino durante su ponencia ofrecida en el Palacio Episcopal

A las puertas de la Beatificación de los mártires de la persecución religiosa en España que se celebrará el próximo sábado, 16 de octubre, en Córdoba, ya han comenzado a desarrollarse los actos previos a esta gran celebración. Por ello, en la tarde de este miércoles, en el salón de actos del Palacio Episcopal, ha tenido lugar la conferencia del obispo auxiliar de Madrid, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, titulada ?La persecución religiosa en España, 1936-1939?, para hablar de los mártires del siglo XX y su impacto social y eclesial.

Mons. Martínez Camino ha realizado una profunda reflexión sobre aquellos que dieron la vida por amor y fidelidad a Jesucristo y a su santa Iglesia. ?El sacrificio de los mártires de Córdoba y del resto de España, no se puede entender a fondo si no se levanta la mirada a aquel mundo de violencia exacerbada, que fue el del siglo XX, llamado con razón, el siglo de las víctimas y de los mártires cristianos?, ha afirmado el Obispo al comienzo de su intervención para adentrarse posteriormente en la persecución en España. Al hilo de esto, el ponente ha asegurado que la persecución de la Iglesia en España fue la persecución que causó el mayor número de mártires en toda la historia del cristianismo occidental. A juzgar por los estudios más precisos que han ido apareciendo, un total de 6.832 mártires, de los cuales 4.184 eran sacerdotes y seminaristas diocesanos y 2.365 religiosos, fueron asesinados, ha comentado el prelado, quien ha considerado que el número de mártires eclesiásticos en toda España ?no bajará seguramente de los 7.000?.

Respecto a los lugares donde la persecución fue más intensa, monseñor Martínez Camino ha relatado que ?la diócesis que más eclesiásticos mártires tuvo en términos relativos fue la pequeña Iglesia de Barbastro?, allí fueron asesinadas 439 personas, de las cuales más de la mitad eran eclesiásticos. Además, ha recordado que entre los mártires barbatrenses se encuentra el primer gitano que ha llegado a la gloria de los altares, el beato Ceferino Jiménez Malla.

?Si Barbastro es la capital del martirio en términos relativos, Madrid lo es en términos absolutos, pues el clero diocesano perdió en Madrid el 32,2% de sus efectivos, es decir, 355 del total de 1.100 sacerdotes que tenían oficio en Madrid?, ha indicado.

En la diócesis de Córdoba

Por lo que respecta a la diócesis de Córdoba, fueron 84 sacerdotes mártires, el 32,6% del clero secular, según estudios a los que el conferenciante ha hecho alusión, de los que la mayoría serán beatificados el próximo sábado. ?El balance de la persecución religiosa en la diócesis de Córdoba es estremecedor?, ha asegurado el obispo auxiliar de Madrid tras hacer un repaso por el número de mártires en la ciudad, entre los que se encuentran también 39 laicos, 11 mujeres y 28 varones. Y es que, como ha explicado, ?la persecución fue enorme en España, especialmente en el siglo XX que los cristianos sufrieron persecuciones todavía mayores que en otros lugares de Europa?. ?Nunca antes, como en el siglo XX, tantos cristianos habían tenido que pagar con la vida la fidelidad a su fe?, ha aclamado.

Aunque el número de mártires de todas las confesiones cristianas durante dicha centuria es difícil de establecer con precisión, ?las cifras más restrictivas hablan de tres millones?.

El martirio en la Iglesia

El obispo auxiliar de Madrid ha realizado además algunos apuntes teológicos sobre el martirio en la Iglesia, asegurando que ?para la Iglesia, el martirio no es una realidad anormal o inesperada, los mártires del siglo XX son personas de la misma fibra espiritual que los de los primeros siglos y los de todas las épocas?. Asimismo, los mártires del siglo XX están pasando engrosar el Martirologio de modo muy abundante, pues ?con la beatificación del próximo sábado pasarán ya de 2.046 los mártires de España del siglo XX?. ?Ellos son el motor de la comunión misionera que es la Iglesia?, ha expresado.

Para concluir, monseñor Martínez Camino ha manifestado que ?la Iglesia florece cuando los cristianos se vuelven al Dios vivo y verdadero? y que los mártires del siglo XX han tenido esa misión propia, la de ?ser testigos de la misericordia divina?. ?Los mártires, ?héroes del perdón? y de la misericordia, son luz en medios de las tinieblas?, ha apuntado al tiempo que ha instado a todos a tener presente a los mártires, puesto que ?la Iglesia no puede olvidar a los mártires?.

Mesa redonda

Tras la ponencia, ha tenido lugar una mesa redonda bajo el título ?Córdoba, diócesis martirial? a cargo de Jesús Daniel Alonso, canónigo de la Santa Iglesia Catedral y director del Secretariado diocesano de Patrimonio Cultural; Fray Alfonso Ramírez Peralbo, O.F.M. cap., postulador romano de la Causa de los Beatos Mártires; y Lourdes Grosso, directora de la Oficina para las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal Española, que hizo su aportación telemática y podrá consultarse en el canal de Youtube de la diócesis de Córdoba.

En su intervención han realizado un recorrido por las etapas históricas del martirio en la diócesis de Córdoba, desde la persecución de Diocleciano hasta la persecución de los primeros años del siglo XX. ?Los mártires nunca tuvieron actitudes suicidas, lo que hubo fue un testimonio inscrito en la tradición cristiana. Es malintencionado reducirlo a algún tipo de fanatismo?, ha explicado Jesús Daniel Alonso.

Por su parte, el postulador romano de la Causa de los Beatos Mártires ha abundado en la vertiente material del martirio de algunos de los 127 mártires que serán beatificados el próximo día 16 de octubre. Mientras que Lourdes Grosso explicó la función de la Oficina para las Causas de los Santos de la CEE de la que es actualmente directora.

