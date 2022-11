¿Los jóvenes de hoy rezan? ¿La Iglesia sabe acompañarles? ¿Es la oración importante para la santidad?

Dos influencers católicos –Carla Restoy y Pablo García- y un joven que ha realizado experiencias misioneras en Mali y Ecuador – Romualdo Alumbreras-, dialogan con José María Calderón sobre la oración y la santidad, en la tercera tertulia organizada por la plataforma para jóvenes Supergesto, de Obras Misionales Pontificias.

“No puedes pretender dar algo que nos ha recibido”. Así se explica Carla Restoy (@carlarestoy), una influencer católica que ha participado en la tercera tertulia con el director nacional de Obras Misioneras Pontificias, José María Calderón, y organizada por Supergesto. Según expresa, al rezar se recibe un don, que transforma la vida, y ese don se transparenta, y se convierte en misión. Restoy ha agradecido a tantas personas de oración a las que ha conocido, y que han movido el deseo en ella de ser como ellos. Esta influencer conversa diferencia entre ser santo y ser un santurrón, ya que este segundo se cree que todo están en sus manos.





Por su parte, el influencer y modelo Pablo García (@pablogarna), comparte su experiencia en la oración. “Hay mucha más gente que reza de lo que pensamos, no creo que seamos cuatro gatos”. Y a ellos se suma “mucha gente que tiene sed de Dios y no sabe cómo rezar”. Este influencer católico recuerda con mucho cariño a San Juan Pablo II, y afirma que la santidad no es cosa del pasado. “Yo conozco gente que de verdad quiere ser santo”. Y ha invitado a ver la santidad y la misión no como algo inalcanzable, sino como algo concreto, en el ambiente en el que estás.

Tras sus experiencias misioneras en Mali y en Ecuador, Romualdo Alumbreros comparte por qué es importante la oración en la misión, y explica que para él la santidad es algo tan sencillo como amar y hacer el bien. Este joven, que colabora con la delegación de Misiones de Ciudad Real, afirma que aunque hay menos jóvenes católicos, los que hay son más comprometidos, y buscan vivir en comunidad. Su santo favorito: Ignacio de Loyola, en todo amar y servir.

Supergesto, una apuesta por los jóvenes

Obras Misionales Pontificias lanzó en septiembre una nueva plataforma 100% virtual para jóvenes, heredera de su tradicional revista “Supergesto”. Cada quince días publica una tertulia para jóvenes, en las que un grupo de influencers católicos y jóvenes que han realizado experiencia misioneras dialogan sobre temas actuales de la misión. Estas tertulias están moderadas por José María Calderón, director nacional de OMP. A estas tertulias quincenales se añaden firmas invitadas, pautas de meditación, o consultorios en directo en Twitch.