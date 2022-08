Los jóvenes abren el Pórtico de la vocación: "Tomad conciencia de lo que Dios quiere de cada uno de vosotros"

“Una propuesta de discernimiento vocacional y de vivencia del camino cristiano en clave de llamada”. Este es el principal objetivo del Pórtico de la Vocación. Se trata de una apuesta de la Pastoral de Juventud española por la Pastoral Vocacional que se ha inaugurado este 3 de agosto. “El pórtico de la vocación de la fe es una propuesta de orientación vocacional básica. Queremos que los adolescentes y jóvenes entren y recorran este itinerario de escucha, clarificación y personalización”, han expresado los propios jóvenes en el momento de su apertura.

"Hay que cruzar el Pórtico y entrar en Casa"

“Me alegra veros y me alegro de veros contentos, porque vuestra alegría, podéis estar seguros, es no solo la del arzobispo de Santiago, sino la de todos los que os acompañamos de manera especial en estos días vividos con gran alegría”. Con estas palabras el arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, ha recibido a todos los jóvenes animándoles “a cruzar el Pórtico”.

“No nos podemos quedar solamente en el pórtico, hemos de pasar a la Casa y en la casa del Señor hay diálogo y hay escucha”. El arzobispo compostelano les ha animado a reconocer “lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros y lógicamente intentar dentro de nuestras posibilidades y con la gracia de Dios, poder cumplirlo”.

Y pese a que ha reconocido “que es muy difícil poder descubrir lo que Dios quiere de cada uno de nosotros”, a veces no hace falta que tengamos muchas cosas, porque “basta con manifestarle nuestra actitud de disponibilidad, aunque a veces la vivamos en el misterio”.

Por su parte, Arturo Ros, obispo auxiliar de Valencia y responsable de la subcomisión de Juventud e Infancia de la CEE, ha pedido que “esa experiencia interior que todos buscamos en el camino y en la fe nos haga arder el corazón”. Ante ello, ha pedido que “busquemos lo que el Señor nos pide, respondamos afirmativamente a su propuesta y hagamos real nuestra vocación”.

Cinco espacios para trabajar en distintos ámbitos

El sacerdote operario, José Benito Gallego Marchante, ha indicado que “es un espacio de escucha, de clarificación y personalización de las vocaciones”. Es el espacio vocacional de la fe que se resume en tres palabras “escuchar, clarificar y personalizar. Hemos recogido la herencia del Pórtico de la Gloria, esa gran catequesis, y le hemos ido dando contenido vocacional”. Y es lo que van a encontrar en este itinerario en el que tantos adolescentes y jóvenes van a comprobar. “Pero no olvidéis de la una única vocación, la más importante, que es que Dios nos ama, ha recordado.

El pórtico estará compuesto por cinco espacios a los que se invitará a personas vocacionadas que trabajan en distintos ámbitos: familia, educación, consagración, vulnerabilidad y misión apostólica. Además, el grupo de trabajo de la actividad se encargará de las vigilias vocacionales nocturnas, ha explicado Raúl Tinajero, director de la subcomisión de Juventud de la CEE.