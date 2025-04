Los Legionarios de Cristo rinden cuentas por quinto año consecutivo de su compromiso con las víctimas y la generación de ambientes seguros

Por quinto año consecutivo, los Legionarios de Cristo rinden cuentas de sus compromisos públicos con las víctimas de abuso sexual y en la creación de ambientes seguros a través del V Informe Verdad, justicia y sanación.

El Padre Javier Cereceda, director de los Legionarios de Cristo en España, ha presentado el Informe con una carta en la que informa de los pasos dados en España, actualizando los datos de casos, y muy dirigida a las víctimas: “Vuestro dolor no nos es indiferente”. Los Legionarios de Cristo en España, trabajan con 13 víctimas, a las que han apoyado con recursos terapéuticos, restaurativos y económicos.

El P. Javier Cereceda es consciente que con el informe y la carta reabre las heridas de las víctimas y sus familias: "Perdón por haceros sentir en estos momentos que ese dolor y vuestra lucha no está sirviendo para este cambio de cultura institucional en el que parece que no logramos avanzar, como si las cosas que nos compartís no aportasen nada en este caminar".

Casos en España

Respecto a los casos de abuso sexual contra menores en España, el P. Javier Cereceda refiere en su carta el histórico de todos ellos desde 1941, que se actualizan y publican en la página web.

Desde el Informe anterior, hay dos casos nuevos, ambos en proceso: uno que fue denunciado por vez primera en 2024, y puesto en conocimiento de las autoridades penales y eclesiásticas por la propia congregación. Un segundo caso es el denunciado ante las autoridades policiales y judiciales en marzo de 2025 por familias de Highlands El Encinar contra un excapellán del colegio, y ha sido presentado ante la justicia eclesiástica por parte de la Congregación.

En total en España hay identificados 13 casos desde 1941 hasta hoy. Todos se presentaron ante la justicia eclesiástica y cuando no estaban prescritos ante la penal estatal. Tres de estos procesos no han concluido aún. En resumen, se trata de 6 sacerdotes, 1 religioso acusado por acoso en 2017 cuyo caso fue sobreseído en justicia penal y no sigue en la congregación; 2 casos de monitores laicos denunciados en 2014 y 2017 de los cuáles uno fue condenado y otro juzgado no culpable, y 4 casos de sacerdotes denunciados con posterioridad a la investigación. Los cuatro fueron puestos ante la justicia eclesiástica y tres ante la penal por no haber prescrito. Los procesos de tres de estos casos están pendientes de conclusión.

Los legionarios de cristo trabajan en crear espacios seguros

La formación de los legionarios se ha revisado en 2024 y se ha impartido formación en el ámbito afectivo-sexual. Se han iniciado programas de intervención temprana para niños de 3 a 10 años y sus padres. Por último, y a raíz de las denuncias por agresión sexual contra el ex capellán del colegio Highlands El Encinar, se ha implementado en este colegio una auditoría externa de la mano de una empresa especializada en cumplimiento normativo para mejorar la prevención y seguridad, que se extenderá a otros colegios.

A nivel internacional, la Congregación está trabajando con 61 personas que fueron víctimas de abuso sexual siendo menores, y con 40 a través del canal independiente Eshmá. Han recibido algún tipo de ayuda 21 víctimas a través del programa de reparación económica y ayuda integral implementado en 2022.