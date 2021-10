Las tres claves para leer bien en la Santa Misa y que este profesor de locución te explica en dos minutos

Los compañeros de TRECE han realizado un reportaje en la parroquia de Santa María de la Caridad de Madrid donde se han encontrado con Ángel Manuel, profesor de locución que prepara lectores para las celebraciones.

Seguro que muchas veces nos hemos tenido que enfrentar a leer en público sobre todo durante la Santa Misa. Pues Ángel Manuel imparte cursos para lectores de Misa por toda España. ¿Cómo empezó a dar cursos?

¿Cómo empezó a dar cursos de locución para las celebraciones?

“Es bastante sencillo: cuando iba a la Iglesia empecé a observar cómo los lectores hacían lo que podían pero muchas veces no se les oía, no se les entendía, las megafonías no son buenas y la Iglesia hace lo que puede. Se me ocurrió lanzarme y empecé a moverme. Llamé a las parroquias en Madrid, al obispado y empecé a dar cursos en la Vicaria VI de aquí de Madrid”.

Una de las alumnas del curso de lectura en Misa, Carmen Plaza, cree que el truco principal “es intentar estar tranquilo pero sobre todo saber lo que vas a leer. Eso creo que es primordial”.

Las tres claves para leer correctamente durante la Santa Misa

El párroco de Santa María de la Caridad de Madrid, Andrés Esteban Colmenarejo, cree que la comunidad parroquial crece y mejora también a través de este tipo de curso: “Sobre todo es importante que se les entienda porque una lectura mal leída, demasiado despacio o deprisa, cambiando puntuaciones o palabras, incluso hace que la lectura diga una cosa completamente distinta que la tendría que decir. No deja de ser la Palabra que Dios nos dirige y si no somos capaces de transmitirla con toda su riqueza al final la gente que acude a la Eucaristía pierde esa riqueza y ese mensaje que Dios mismo le quiere dar”.

Para no sufrir delante de un micrófono durante la Santa Misa, Ángel Manuel tiene claro el primer consejo que le daría a alguien: “Yo primero siempre le digo a todo el mundo, antes de leer al ambón, lo que tenéis que hacer es encomendaros al Señor y a su Madre y luego echarle valor”. Y luego las tres claves para leer correctamente: "Ofrecerlo, calmarse y proyectar la voz"